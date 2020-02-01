Adana'da terör operasyonunda yakalanan 4 Suriyeli sınır dışı edildi
Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 şüpheli, sınır dışı edildi.
|01 Şubat 2020 10:36
|Yazdır
Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 şüpheli, sınır dışı edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 29 Ocak'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 4 Suriye uyruklunun emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.
İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilen şüpheliler, sınır dışı edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'FETÖ'nün firari üyeleri sosyal medyayı aktif kullanıyor'
01 Şubat 2020 10:53
|Katil virüse karşı 4 S formülü
01 Şubat 2020 08:00
|Akıncı Üssü darbe girişimi davasına 475 sanıkla devam edildi
31 Ocak 2020 21:14
|Gaybubet evine yapılan baskında aranan 2 şüpheli yakalandı
31 Ocak 2020 18:08
|MSB: Komandolar PKK/YPG'nin mevzilerini imha ediyor
31 Ocak 2020 17:32
|HDP önündeki eylemin 151'inci gününde aile sayısı 77 oldu
31 Ocak 2020 15:24
|FETÖ imamı istedikleri kadınla evlenmeyen astsubayı darbetmiş
31 Ocak 2020 11:47
|Eski istihbaratçı Aktepe'nin davası istinaf onayladı
31 Ocak 2020 11:29
|'İçişleri Bakanı battaniye taşıyor' dedi, tartışma alevlendi
31 Ocak 2020 09:08
|2 milyon FETÖ materyali incelendi
31 Ocak 2020 08:39