1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türk Silahlı Kuvvetlerinde yeni bir dönem başladı

Milli Savunma Bakanlığınca bir süredir yürütülen çalışmanın tamamlanmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinde yeni bir uygulama hayata geçti
 01 Şubat 2020 10:38
Yazdır
Türk Silahlı Kuvvetlerinde yeni bir dönem başladı

Milli Savunma Bakanlığınca bir süredir yürütülen çalışmanın tamamlanmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinde yeni bir uygulama hayata geçti. Diğer ordular ve yurt dışındaki örnekleri dikkate alınarak detaylıca yapılan çalışma sonrasında "karacılar", harici kıyafet olarak adlandırılan resmi üniforma ile şapka yerine bere kullanmaya başladı.

Yeni uygulama Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanını karşıladığı törende de dikkat çekti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Tod Wolters ile perşembe günü bir araya gelmiş, konuk komutanı Genelkurmay Karargahı'nda törenle karşılamıştı.

Törende, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'in üniformasındaki bir detay dikkati çekti. Daha önceki törenlerde şapka takan Orgeneral Güler'in, bu törende bere kullandığı görüldü.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinde resmi üniformada bere kullanımı, yeni başlayan uygulamanın sonucu hayata geçen bir değişiklik.

Milli Savunma Bakanlığınca uzun süredir devam eden çalışmanın ardından artık "karacılar", bazı törenler dışında, "harici kıyafet" olarak adlandırılan resmi üniformada şapka yerine "bere", Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli ise "kayık kep" kullanacak.

Söz konusu çalışma sırasında diğer ordular ve yurt dışındaki uygulamalar dikkate alındı. Şapkaya oranla daha fazla hareket serbestesi, kullanım kolaylığı kazandıran bere kullanımına ilişkin çeşitli örnekler hazırlandı.

Çalışmanın onaylanmasının ardından üniforma ile haki renkte bere kullanılmasına yönelik değişiklik, kıyafet yönetmeliğinde yayımlanarak hayata geçirildi.

Böylece daha önce eğitim kıyafetinde kullanılan bere, resmi üniformalarda da takılmaya başlandı. Haki olarak belirlenen berenin tankçılar tarafından siyah, komandolar tarafından mavi ve Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli tarafından bordo olarak kullanılacağı öğrenildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bursa Büyükşehir'den altın işlemeli ibrik açıklaması
01 Şubat 2020 08:25		 Belediye Başkanı sahte plakalı araçla yakalandı
01 Şubat 2020 07:30
Ombudsman istedi MEB taslak hazırladı
31 Ocak 2020 19:41		 Bakan Koca'dan 'Koronavirüs görülen yerlere seyahat' uyarısı
31 Ocak 2020 18:32
Sağlık Bakanlığı, 4 bin kişilik görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açtı
31 Ocak 2020 17:14		 Adresini güncellemeyen Suriyeliye kamu hizmeti yok
31 Ocak 2020 16:47
İstanbul İl Seçim Kurulu yemin ederek görevine başladı
31 Ocak 2020 16:00		 Deprem bölgesinde ocak faturalarına faizsiz erteleme
31 Ocak 2020 15:20
Bina yüksekliklerinde serbestlik olmayacak
31 Ocak 2020 14:27		 6 yaşındaki Çinli çocukta virüs çıktı iddiasına açıklama
31 Ocak 2020 13:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:07 - Mahkeme, eşini öldüren sanığa takdiri indirim uygulamadı11:07 - Elazığ depremi UMKE'ye başvuruları artırdı11:07 - 'Türkiye ve Japonya'dan başka Çin'e yardım eden olmadı'11:05 - MEB'den öğretmen eğitiminde 'dijital' dönüşüm dönemi11:03 - 'Kızılay'a bağış ile Ensar'a bağış arasında vergisel farkı yok'10:54 - Osmaniye'de aç kalan tilki şehre indi10:53 - 'FETÖ'nün firari üyeleri sosyal medyayı aktif kullanıyor'10:45 - Ordu'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü10:38 - Türk Silahlı Kuvvetlerinde yeni bir dönem başladı10:37 - Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı
10:36 - Adana'da terör operasyonunda yakalanan 4 Suriyeli sınır dışı edildi10:01 - Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunda değişiklik yürürlüğe girdi09:51 - Hastalar, doktorlarına yeni tip koronavirüsü soruyor09:39 - Sahte teminat mektuplarıyla milyonlarca liralık vurgun yaptılar09:37 - Karaya oturan kargo gemisine fırtına nedeniyle müdahale edilemiyor09:18 - Türkiye Filistin için ayağa kalktı09:11 - Adana'da kara yolunda parçalanmış kadın cesedi bulundu09:06 - Koca: 6 kişi Çin'den Türkiye'ye dönmekten kendi rızasıyla vazgeçti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Teknokrat bakanların neredeyse tamamı değişecek
Araştırma görevlisi sınavını, dekanın kızı mı kazandı?
Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam yapıldı
350 vergi müfettişinin atama kararnamesi yayımlandı
Türk Silahlı Kuvvetlerinde yeni bir dönem başladı
Ahmet Kaya'nın filminin gösterimi durduruldu
Belediye Başkanı sahte plakalı araçla yakalandı
Koca Yusuf Wuhan'da tahliyelere başladı, ilk görüntüler
Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik
Bursa Büyükşehir'den altın işlemeli ibrik açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Alıcı mesaj kabul etmiyor mesajı 4
Simon fallette 1
Lassa virüsü 3
01.02.2020 trabzonspor vs fenerbahce maçı 1
Mutlu etmeden mutluluğu hak etmediğine inanan insanlar 3
Ötüken 1
8 yaşındaki kızımın çocukluğunu ıskalayamam 7
ceylan ertem 1
aferin 2
ne giysem sendromu 1
SON İLANLAR
Rize İkizdere İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği inşaat mühendisi ve teknikeri alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ağlasun Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Halfeti Geçici 14 İşçi Alacak
Muğla Muttaş 10 İşçi Alacak
Muğla AHİ-BEL 1 İşçi Alacak
Kars Beltaş 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 20 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam