Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Ordu'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü
Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı
|01 Şubat 2020 10:45
|Yazdır
Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nin sahil kesiminde Ali Kansu Şen'in kullandığı 52 AAK 449 plakalı otomobil, kaldırıma çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, yolun alt bölümündeki alana devrildi.
Sürücü Şen olay yerinde, araçtakilerden yaralanan Metehan Zoroğlu ise kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Yaralanan Sinan Çiloğlu ile Alperen Okçu'nun tedavisi ise aynı hastanede devam ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Mahkeme, eşini öldüren sanığa takdiri indirim uygulamadı
01 Şubat 2020 11:07
|Sahte teminat mektuplarıyla milyonlarca liralık vurgun yaptılar
01 Şubat 2020 09:39
|Karaya oturan kargo gemisine fırtına nedeniyle müdahale edilemiyor
01 Şubat 2020 09:37
|Adana'da kara yolunda parçalanmış kadın cesedi bulundu
01 Şubat 2020 09:11
|Bursa'da 250 polisle 12 noktada uygulama
31 Ocak 2020 23:51
|Bingöl'de cezaevinde mahkumlar isyanda: Gerekçe kötü muamele
31 Ocak 2020 23:41
|İBB Genel Sekreter Yardımcısı hakkında suç duyurusu
31 Ocak 2020 23:23
|Sahte rapor çetesi soruşturmasında iki tutuklama
31 Ocak 2020 20:43
|Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte 2 işçinin cesedine ulaşıldı
31 Ocak 2020 19:53
|BDDK'dan 'altında yüksek kar dolandırıcılığı' açıklaması
31 Ocak 2020 18:56