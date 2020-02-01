'FETÖ'nün firari üyeleri sosyal medyayı aktif kullanıyor'
|01 Şubat 2020 10:53
|Yazdır
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, "Fetullahçı Terör Örgütü'nün toplumda artık girebileceği alanlar sıfırlandı, deşifre oldular ve sosyal medyaya doğru yönelmeye başladılar. Örneğin hayvan sevgisi üzerinden, kadına yönelik şiddet gibi başka hassas duygular üzerinden çalışmalar yapıyorlar. FETÖ'nün firari üyeleri sosyal medyayı aktif kullanıyor." dedi.
Katıldığı bir radyo programında konuşan Çomaklı, FETÖ mensuplarının sosyal medyadaki yapılanmalarına ilişkin çalışmalar yapıldığını söyledi.
Çomaklı, şunları kaydetti:
"Fetullahçı Terör Örgütü'nün toplumda artık girebileceği alanlar sıfırlandı, deşifre oldular ve sosyal medyaya doğru yönelmeye başladılar. Örneğin, hayvan sevgisi üzerinden, kadına yönelik şiddet gibi başka hassas duygular üzerinden çalışmalar yapıyorlar. FETÖ'nün firari üyeleri sosyal medyayı aktif kullanıyor. Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM), bir çalışma yaptı. Firari örgüt mensuplarının hesaplarını bilimsel metotlarla incelediler. Türk devleti ve milletin çocukları uyumuyor, çalışıyor. Rahat olmasınlar."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Adana'da terör operasyonunda yakalanan 4 Suriyeli sınır dışı edildi
01 Şubat 2020 10:36
|Katil virüse karşı 4 S formülü
01 Şubat 2020 08:00
|Akıncı Üssü darbe girişimi davasına 475 sanıkla devam edildi
31 Ocak 2020 21:14
|Gaybubet evine yapılan baskında aranan 2 şüpheli yakalandı
31 Ocak 2020 18:08
|MSB: Komandolar PKK/YPG'nin mevzilerini imha ediyor
31 Ocak 2020 17:32
|HDP önündeki eylemin 151'inci gününde aile sayısı 77 oldu
31 Ocak 2020 15:24
|FETÖ imamı istedikleri kadınla evlenmeyen astsubayı darbetmiş
31 Ocak 2020 11:47
|Eski istihbaratçı Aktepe'nin davası istinaf onayladı
31 Ocak 2020 11:29
|'İçişleri Bakanı battaniye taşıyor' dedi, tartışma alevlendi
31 Ocak 2020 09:08
|2 milyon FETÖ materyali incelendi
31 Ocak 2020 08:39