Osmaniye'de aç kalan tilki şehre indi
Tilkinin yiyecek aradığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
|01 Şubat 2020 10:54
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Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde aç kalan tilki, doğal yaşam alanından ilçe merkezine indi.
İlçenin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve soğuk nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan tilki, kent merkezindeki mezarlık yakınlarına geldi.
Çevrede yiyecek bulmaya çalışan tilki, bir süre sonra bitkin düşerek yola yattı.
Yiyecek bulamayan tilki bir süre sonra kalkarak ormanlık alana ilerledi ve gözden kayboldu.
Tilkiyi fark eden bazı vatandaşlar, cep telefonu kamerasıyla görüntü aldı.
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