'Kızılay'a bağış ile Ensar'a bağış arasında vergisel farkı yok'
|01 Şubat 2020 11:03
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Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na yaptığı 8 milyon dolar bağış ile gündeme gelen Torunlar Holding'in sahiplerinden Mehmet Torun, Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın sorularını yanıtladı.
* Fark vardır, birinde vergi sıfırdır, diğerinde ancak yüzde 5 kısmını bağış yapabilirsiniz.
Kızılay'da matrahınız kadarını düşersiniz, diğerinde kurum kazancının yüzde 5'ini düşebilirsiniz. Yüzde 5'ini aşan kısmı vergiye tabidir. Yani 100 milyon liralık bir kurum kazancınız varsa 10 milyon da yardım yapmışsanız, bunun 5 milyonu vergi dışıdır, geriye kalan 5 milyonu ise vergiye tabidir. Takdir edersiniz ki bizim kazancımızın sınırı bu yüzde 5 oranını çok rahat karşılıyor. Biz Kızılay veya Ensar olsun hangisine yaparsak yapalım, matrahtan indireceğimiz kısım aynı.
* Diyorsunuz ki Kızılay ile Ensar'a bağış yapma arasında hukuki ve ekonomik bir fark yok. O zaman neden doğrudan kendilerine yapma yerine dolambaçlı yol izlediniz? Siz Kızılay'a, Kızılay Ensar'a, Ensar da TÜRGEV'e. Bu da "Kızılay Keyman Adası mı?" eleştirilerini yaratıyor. Buna ne diyeceksiniz?
Bizim buradaki düşüncemiz şu; Kızılay ile bizim başka bağışlarımız da var. Bu işin şerefiyesi Kızılay'a ait olsun. Bağış da bizden kaynaklansın istedik. Yoksa biz kendi paramıza ne gibi bir şey düşünebiliriz. Zaten para bizim. Yani başkasının parası da antin kuntin yapalım, aradan götürelim diye düşünüldüğü söylenebilir. Ama para bizim. Bizim antin kuntin işimiz olmaz.
Kızılay Genel Başkanı sizin 'vergiden kaçınmak için yaptığınızı' söylüyor.
Vergiden kaçınmadığımı açıkladım. Buyurun işte. Bu şirketler bağımsız denetim ve uluslararası bağımsız denetim şirketleri tarafından da denetlenen şirketler. Benim keyfiyetimle yürütülen şirketler değil. Sorumluluğumuz var burada. Bir bağış yapmak yani %22 kurumlar vergisinden indirim için bağış yapmak gibi bir iddia akla sığmıyor. Yapacağınız bağış matrahtan düşüleceği için sadece yüzde 22'lik kısmından indirim alırsınız. Kalan matraha da yüzde 22 uygularsınız. Bunun 8 milyonun vergi getirisi 1 milyon 600 bin olur. Ödeyeceğiniz vergiden de %5 düşmezsiniz. Vergiye tabi kurumlar vergisi diyelim 100 milyon lira ve 10 milyon bağış yaptıysanız bunun ancak yüzde 5'i kadarını düşebilirsiniz. Yani 5 milyon lirayı 100 milyondan düşüp, 95 milyon üzerinden vergi öderseniz. Bizim için bunun 5 milyonun çok üzerinde bir rakam söz konusu. 100 milyon olsa bile 5 milyona kadar vakıflara bağışa zaten kanun izin veriyor.
Ne kadar vergi verdiniz? 2017'de tahakkuk eden vergi matrahı ne kadardı?
Hatırlamıyorum, ama düşebileceğimiz yüzde 5'in çok üzerinde bir rakam. 8 milyonun çok üzerinde bir rakam. Ensar'a yapsaydık, matrahın yüzde 5'ini düşecektik; matrahın yüzde 5'i zaten var bizde. Biz ödeyeceğimiz vergiden 8 milyon doları düşmedik, matrahtan düşüyoruz. Onun için bir yere bağış yaparken vergi boyutunu düşünmüyor, vergiden çok daha fazlası cebinden çıkıyor.
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