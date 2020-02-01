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MEB'den öğretmen eğitiminde 'dijital' dönüşüm dönemi

Milli Eğitim Bakanlığı, 21. yüzyıl becerilerini öğrencilere kazandırma amacı doğrultusunda öğretmenlere yönelik mesleki eğitimde dijital dönüşüm atağı başlattı. Uluslararası bilişim ve teknoloji şirketleriyle yapılan anlaşmalar çerçevesinde tüm öğretmenlere yazılım, kodlama dili, yenilikçilik, yapay zeka, inovasyon, akıllı cihazlar, ağların yönetimi eğitimleri verilecek
 01 Şubat 2020 11:05
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MEB'den öğretmen eğitiminde 'dijital' dönüşüm dönemi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 21. yüzyıl becerilerini öğrencilere kazandırma amacı doğrultusunda öğretmenlere yönelik mesleki eğitimde dijital dönüşüm atağı gerçekleştirmek için düğmeye bastı.

Bakanlık bu kapsamda, aralarında Google, Cisco, Microsoft, Autodesk gibi uluslararası şirketlerle teknoloji üreten nesiller yetiştirmek için bir dizi iş birliği anlaşması yaptı.

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, AA muhabirine, öğretmenlere yönelik başlattıkları dijital içerikli mesleki gelişim programlarına ilişkin bilgi verdi.

21. yüzyıl becerileri arasında gösterilen algoritmik düşünme becerisinin, bir işlemi tamamlamak veya bir problemi çözmek için oluşturulan sistematik ve ayrıntılı işlemler bütünü olarak tanımlandığını anlatan Boyacı, bu beceri alanının okul öncesinden yükseköğretime kadar alınabileceğini ifade etti.

Bakanlık olarak teknolojiyi tüketen değil, üreten bir nesil yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Boyacı, öğrencilere 21. yüzyılın temel becerilerini kazandırabilmek için öğretmenlerin yetkinliklerinin artırılması gerektiğine dikkati çekti.

Google, Microsoft, Cisco, Autodesk ile öğretmenlere yönelik mesleki gelişim programı hazırlandığını, Oracle ile iş birliği hazırlık sürecinin sürdüğünü bildiren Boyacı, bu eğitimlerin online ve yüz yüze olmak üzere 30-80 saat arasında değişen programlar olduğunu anlattı.

- "20 bin öğretmen bu alanda eğitim alacak"

Uluslararası bilişim ve teknoloji şirketleriyle yapılan protokollerle, önce bilişim ve tasarım öğretmenlerine, sonrasında da tüm öğretmenlere yazılım eğitimlerinin verileceğini aktaran Boyacı, bu kapsamda Google ile algoritmik bilgi işlemsel düşünme, otomasyon, robotik, algoritma süreçlerine ilişkin imzalanan protokol kapsamında 2020 yılı içinde 20 bin öğretmenin bu alanda eğitim alacağını duyurdu.

Microsoft ile yapılan iş birliği ile öğretmenlere Java ve C++ programlama dilleri ile nesne tabanlı programlama becerisi kazandırılması üzerine uluslarası akredite bir sertifika programının yürütüldüğünü belirten Boyacı, bu eğitimlere 3 ayda 11 bin öğretmenin katıldığını söyledi.

Boyacı, Cisco ile imzalanan protokol ile 7 bin öğretmenin Python programlama dili, siber güvenlik ve nesnelerin interneti konularında eğitim aldığını aktaran Boyacı, Oracle ile veri tabanları yönetimi ve Java konularında eğitimler için iş birliği hazırlık sürecinin de sürdüğünü belirtti.

- Öğrenciler de üretim yapacak

Stanford Üniversitesi ile de bir iş birliği yaptıklarını ve öğretmenlerin sınıf içerisindeki her düzeydeki öğrenciye yönelik yenilikçi tasarım ve üretime yönelik mesleki gelişim etkinlik kitabının da tamamlandığını kaydeden Boyacı, "Mesleki gelişim eğitimleri, nisan ayı içinde başlatılacak. Bu çalışmayla, yenilikçi tasarım ve üretim, geleneksel yöntem ve tekniklerle birleştirilerek bilişim platformlarında öğrenciler tarafından da üretilebilir hale gelecek." bilgisini verdi.

- Uluslararası yeterlilikler için uluslararası kuruluşlarla mutabakat hazır

Adnan Boyacı, bilişim, tasarım ve tüm öğretmenler için UNESCO, BM ve Avrupa Birliği Yeterlik Çerçevesi'ne ilişkin çalışmaların da gelecek ay içinde tamamlanacağını bildirdi.

Bu kapsamda, UNESCO ve BM ile Yeterlilik Çerçevesi'nin uygulanmasına ilişkin teknik destekle ilgili ikili proje anlaşması konusunda mutabakata varıldığını aktaran Boyacı, şöyle dedi:

"Böylece, 1 milyona yaklaşan öğretmenimiz için ilgi, ihtiyaç ve beklentiler doğrultusunda ve 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılması doğrultusunda bilişim alanında kariyer çerçevesi oluşturmayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimizin tümünün yazılım, kodlama ve tasarıma ilişkin edindikleri bilgi birikimleriyle alacakları sertifikalar, uluslararası geçerliliğe sahip olacak."

Öğretmenlerin bu iş birlikleri sayesinde yazılım, kodlama dili, yenilikçilik, yapay zeka, inovasyon, akıllı cihazlar, ağların yönetimi gibi konularda uluslararası düzeyde geçerliliği olan sertifikalar alacağını belirten Boyacı, "Bu sertifikalar, dünyanın her yerinde geçerli olacak. Dünyada öğretmenlere yönelik bunun gibi geniş çaplı eğitim yok." dedi.

- Kitap yazım hazırlıkları da sürüyor

Adnan Boyacı, öğretmenlere yönelik dijital dönüşüm çalışmalarının en önemli bölümlerinden birinin de öğrencilerin bilişim yetkinliklerinin artırılması olduğuna işaret ederek, bu eğitimlerin içeriklere de yansıtılması konusunda Talim ve Terbiye Kurulu'nun kitap hazırlama çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.

Genel Müdür Adnan Boyacı, bilgi işlemsel düşünmeye ilişkin program ve kitapların 2020-2021 eğitim-öğretim yılında hazır olacağını sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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