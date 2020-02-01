Mahkeme, eşini öldüren sanığa takdiri indirim uygulamadı

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinin, boşanma aşamasındaki eşi Döndü Şengül'ü öldüren Şükrü Şengül'e, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararında, sanık lehine haksız tahrik indirimi uygulanmasının mümkün olamayacağı vurgulandı.

Açıklanan gerekçeli kararda, maktule Döndü Şengül'ün 4 Ocak 2019'da sanık Şükrü Şengül'den, müşterek çocukları E.Ş'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olduğu, kızını da alarak annesinin evine yerleştiği belirtildi.

Bunun üzerine sanık Şengül'ün maktuleyi sık sık arayarak şikayetinden vazgeçmesini söylediği ve "Seni öldürürüm, onlar benim çocuklarım sana vermem." diyerek tehdit ettiği kaydedilen kararda, olay günü saat 07.00 sıralarında sanığın evdeki ruhsatsız silahı alarak maktulün annesinin evine gittiği, aracı evin yakınlarına park ettiği ve Döndü Şengül'ün kızını okula bırakmasının ardından yanına gelerek konuşmaya başladığı aktarıldı.

Konuşmanın tartışmaya dönüşmesi üzerine sanığın belindeki silahı çıkararak maktuleye 3 kez ateş ettiği ve Şengül'ün orada hayatını kaybettiği belirtilen kararda, sanığın oradan kaçtığının tanık beyanlarıyla anlaşıldığı ifade edildi.

Kararda, "Sanık, soruşturma aşamasında verdiği beyanlarından farklı olarak mahkememizdeki savunmasında, maktulenin başka bir kişiyle ilişkisinin olduğunu belirtmişse de buna ilişkin dosyaya yansıyan herhangi bir delil bulunmadığı için sanığın maktulenin kendisini tahrik ettiği yönündeki savunmasına mahkememizce itibar edilmemiştir." ifadelerine yer verildi.

- Suç, "kasten öldürme" kapsamında değerlendirildi

Otopsi raporunun da söz konusu olayı doğrular nitelikte olduğu vurgulanan kararda, belirlenen duruma göre, sanığın eyleminin "eşe karşı kasten öldürme suçu" kabul edilerek TCK'nin 82/1-d gereğince cezalandırılmasına karar verildiği belirtildi.

Kararda, suçun "kasten öldürme" kapsamında değerlendirilmesine ilişkin de şunlar kaydedildi:

"İddianamede sanığın eylemi tasarlayarak gerçekleştirdiği belirtilse de tasarlama halinde sanığın anında karar verip suçu işlemediği, suç işleme kararı ile fiilin icrası arasında belli bir süre geçmesi gerektiği, suç kararı ile icra arasındaki zaman aralığında suçtan cayma imkanı varken suç işlemekte sebat göstermesi, suç işleme araçlarının ve şeklinin önceden hazırlanması gerektiği sebepleriyle sanığa eşe karşı kasten öldürme cezası verilmiştir. Kaldı ki olayda suç işleme kararının varlığı tespit edilse dahi, kararın ne zaman alındığı belirlenemiyorsa sanığın eyleminin tasarlayarak öldürme kapsamında değil, kasten öldürme kapsamında kalması gerektiği kabul edilmektedir."

Sanığın, maktulenin haksız hareketleri sonucunda öldürme eylemini gerçekleştirdiğine dair somut delil bulunmadığı belirtilen gerekçeli kararda, "Maktulenin şikayeti üzerine sanık hakkında kızına cinsel istismar eylemi nedeniyle kamu davası açıldığı ve sanığın bu eylemle yargılandığı anlaşılsa da bu durumun sanık lehine haksız tahrik olarak kabulü mümkün değildir." ifadesi kullanıldı.

Kararda, sanığın, maktulenin evlilikleri boyunca kredi çektiğini ve bunun sonucu evlerine haciz geldiğini beyan etmesine karşın bu konuda da sanık lehine haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasının mümkün olmadığı vurgulandı.

- Mahkeme, sanık lehine takdiri indirim uygulamadı

Yine sanığın, savunma tanığının beyanları sırasında maktulenin ölmeden önce eski patronuyla görüştüğünü beyan etmesi karşısında da dosyaya somut delil sunulamadığı belirtilen kararda, sanık aynı zamanda savunmasında maktulenin kendisine "Şerefsiz, sana sürdüğüm lekeyi temizleyebilirsen temizle." şeklinde sözler sarf ettiğini belirtse de bunun şahitlerinin yalnızca maktule ve sanık olması sebebiyle sanığın olayı maktulenin haksız tahriki sonucunda gerçekleştirildiğinin kanıtlanamadığı aktarıldı.

Gerekçeli kararda, "Sanık Şükrü Şengül hakkında 6136 sayılı yasaya muhalefet suçu nedeniyle ceza tertip edilirken suçun işleniş biçimi, meydana gelen zararın ağırlığı, suç konusunun önem ve değeri dikkate alınarak takdiren alt sınırdan uzaklaşılarak ceza tayini uygun görülmüştür." ifadelerine yer verdi.

Sanık hakkında takdiri indirim uygulanmamasının kararlaştırıldığı belirtilen kararda, sanığa "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan 2 yıl hapis cezası verildiği kaydedildi.