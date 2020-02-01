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'Türkiye ve Japonya'dan başka Çin'e yardım eden olmadı'

Çin'in Wuhan kentinde tahliye edilmek üzere Türkiye'den gönderilecek olan uçağı bekleyen vatandaşlardan biri olan Neslihan Çimen Xu, süreci anlatan açıklamalarda bulundu. Yapılan röportajda Türkiye ve Japonya hariç Çin'e yardım eden ülke olmadığı vurgulandı.
 01 Şubat 2020 11:07
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'Türkiye ve Japonya'dan başka Çin'e yardım eden olmadı'

Çin'in Vuhan kentinde görüldükten sonra hızla dünyaya yayılan koronavirüs salgınının ardından bu bölgede bulunan Türk vatandaşlar için tahliye süreci başladı.

Tahliye edilen vatandaşlardan biri olan Neslihan Çimen Xu, dün havalimanında beklediği sırada Habertürk'e açıklamalarda bulundu. Bekleyen herkesin çok iyi olduğunu belirterek söze başlayan Çimen Xu, tüm kontrollerden geçtiklerini söyledi.

Vuhan'ın adeta bir hayalet şehre dönüştüğünü, her yerde polislerin beklediğini ve havalimanına özel izinle girdiklerini aktaran Çimen Xu, kentin karantina altına alınıp olağanüstü hal ilan edildikten sonra vakaların sayısında gözle görülür bir artış olduğunu aktardı. Çimen Wu'nun bildirdiğine göre Çin hükümeti tarafından bir önceki geceye kadar Çin pasaportu taşıyan hiç kimseye ülkeden çıkış izni verilmezken Türkiye'den yapılan talepler sonucu izin alınabildi.


Türk vatandaşlarını tahliye edecek uçak Çin'de

'Çin'e yardım eden olmadı'

Herhangi bir vakayla birebir olarak karşılaşmadıklarını ancak sürekli geçen ambulanslardan korktuklarını sözlerine ekleyen genç kadın, durumun görünenden daha kötü olabileceği yönündeki endişelerini dile getirdi. Yiyeceklere ulaşımın dahi çok güç olduğunu ve ülkenin genelinde bir kaos yaşandığını bildiren Çimen Xu, herkesin birbirinden kaçtığını aktardı.

Türkiye'ye getirildiklerinde 14 gün karantina altında kalacakları bilgisini tekrarlayan Çimen Xu,

"Kendi topraklarımda karantina altına alınmaktan hiç gocunmam, yeter ki kendi topraklarımda olayım. Burası inanın çok zor, sonuçta başka ülkenin vatandaşısınız. Bize birkaç evrak verdiler, onları dolduracağız. Çıkmadan önce de karantinaya alınacağımızın kabul edildiğine dair beyan vermemizi istediler"

dedi.

Sözlerine son verirken Türkiye'nin desteklerinin Çin basınında çok güzel tepkilerle karşılandığını aktaran Neslihan Çimen Xu, Ersoy'un "Ailenizle iletişim kuruyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Evet kuruyorum. Canım babam bizim için çok endişelendi, çok uğraştı. Sağ salim dönmeyi diliyorum. Tek istediğim bu çocuğum ve ailemle birlikte. Bir de şunu eklemek istiyorum, Türkiye ve Japonya'dan başka Çin'e yardım eden olmadı. Maske ve diğer teçhizat dahil olmak üzere. Çin'de bu çok güzel karşılandı, haber oldu. Çok duygulandılar. Kimse göndermedi. Dün İngilizler alındı götürüldü. Onların hiçbiri hiçbir şey getirmedi. Türkiye şu an tıbbi yardımla geliyor. Bu çok güzel karşılandı. Gerçekten bizim için gurur verici."


Vuhan'daki Türkler tahliye ediliyor! İlk görüntüler geldi
Memurlar.Net
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