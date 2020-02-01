İLBANK'tan deprem bölgesi valilik ve belediyelere 20,5 milyon hibe

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ilgili kuruluşu İller Bankası Genel Müdürlüğü (İLBANK) aracılığı ile depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'daki yerel yönetimlere 20,5 milyon lira hibe desteği verdi.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre Elazığ'da yaşanan depremin ardından tüm birimlerini harekete geçiren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çalışmalarını başarılı bir şekilde sürdürüyor.

Bu kapsamda İLBANK yönetimi de depremin ilk anından itibaren bölgede atık su arıtma tesisleri, kanalizasyon ve içme suyu tesisleri, içme suyu depolarında tespit çalışmalarında bulundu.

Görülen ihtiyaçlar çerçevesinde Bakanlıkça, İLBANK aracılığıyla Elazığ ve Malatya valilikleri ile Sivrice Kaymakamlığına 10,5 milyon lira ve depremden etkilenen belediyelere 10 milyon lira olmak üzere, ilk etapta 20,5 milyon lira hibe desteği sağlandı.

Yerel yönetimlere gönderilen hibe yardımı, Elazığ'da Merkez, Sivrice ve Akçakiraz belediyeleri ile Malatya'da Büyükşehir, Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ), Battalgazi, Doğanyol, Pütürge ve Kale belediyelerine, altyapı ve üstyapı tesislerindeki hasarların giderilmesi için verildi.

Valiliklere gönderilen hibe ile de kentsel ve kırsal bölgelerde depremden hasar gören altyapı ve üstyapı tesislerinin acil olarak kullanılabilir hale getirilmesi amaçlanıyor.

Bakanlık, İLBANK aracılığıyla mevcut yardımlarına, ihtiyaç duyulması halinde yapılacak tespitler çerçevesinde devam edecek.