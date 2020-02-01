Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Karadeniz sahil yolunda heyelan: 2 yaralı
ORDU'da Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan meydana geldi. 2 kişinin yaralandığı heyelanda, Samsun-Ordu karayolu ulaşıma kapandı.
|01 Şubat 2020 12:02
|Yazdır
ORDU'da Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan meydana geldi. 2 kişinin yaralandığı heyelanda, Samsun-Ordu karayolu ulaşıma kapandı.
Karadeniz Sahil Yolu'nda yüksek kesimden kayan toprak ve kaya parçaları nedeniyle Samsun-Ordu karayolu ulaşıma kapandı. Heyelanda 2 kişi yaralanırken, karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Sahte diplomayla DSİ'ye atanmıştı, hakkında soruşturma açıldı
01 Şubat 2020 11:40
|Erzurum'da çığ düşmesi sonucu kaybolan kişi ölü bulundu
01 Şubat 2020 11:39
|Mahkeme, eşini öldüren sanığa takdiri indirim uygulamadı
01 Şubat 2020 11:07
|Ordu'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü
01 Şubat 2020 10:45
|Sahte teminat mektuplarıyla milyonlarca liralık vurgun yaptılar
01 Şubat 2020 09:39
|Karaya oturan kargo gemisine fırtına nedeniyle müdahale edilemiyor
01 Şubat 2020 09:37
|Adana'da kara yolunda parçalanmış kadın cesedi bulundu
01 Şubat 2020 09:11
|Bursa'da 250 polisle 12 noktada uygulama
31 Ocak 2020 23:51
|Bingöl'de cezaevinde mahkumlar isyanda: Gerekçe kötü muamele
31 Ocak 2020 23:41
|İBB Genel Sekreter Yardımcısı hakkında suç duyurusu
31 Ocak 2020 23:23