Uçaktan muhabir bildirdi: Türk yolcularda virüs tespit edilmedi
|01 Şubat 2020 12:28
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A400M askeri kargo uçağında bulunan Ali Murat Alhas, Vuhan'dan tahliye edilen 42 kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Alhas, yaklaşık 8 saatlik yolculuğun ardından Ankara'ya inecekleri bilgisini paylaştı. Öte yandan Ulanbator'da yakıt ikmali yapan uçaktaki sağlık personeli tarafından 42 kişinin ateşleri ve oksijen seviyeleri ölçüldü, tüm göstergelerin normal seviyede olduğu teyit edildi.
Türk vatandaşlarının yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan ve Arnavutluk vatandaşlarının da aralarında bulunduğu 42 kişinin, 19.00'da yurda varması bekleniyor."BİR AN ÖNCE TÜRKİYE'YE GİTMEK İSTİYORUM"
Tahliye edilen Türk yolculardan Neslihan Çimen, "Tahmin ettiğimizden daha zor bir yolculuk oldu. Beş kontrolden geçtik. Duygusal olarak da çok yorgunum. Bir an önce Türkiye'ye gitmek istiyorum. Kent şu an bomboş, insanlar yaşamıyor diyebilirim. Birbirlerine camlardan bağırıyorlar, insanlar bunalmış durumda. Biz şanslı olanlardanız devletimiz sayesinde." dedi.
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