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Uçaktan muhabir bildirdi: Türk yolcularda virüs tespit edilmedi

Corona virüsü alarmında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin'den tahliye edilen Türk vatandaşlarını taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait dev kargo uçağı, yakıt ikmali yaptığı Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'dan Türkiye'ye doğru yola çıktı. Uçağa binerken kontrol edilen hiçbir vatandaşta Corona virüsü belirtisi olmadığı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyuruldu.
 01 Şubat 2020 12:28
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Uçaktan muhabir bildirdi: Türk yolcularda virüs tespit edilmedi

A400M askeri kargo uçağında bulunan Ali Murat Alhas, Vuhan'dan tahliye edilen 42 kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Alhas, yaklaşık 8 saatlik yolculuğun ardından Ankara'ya inecekleri bilgisini paylaştı. Öte yandan Ulanbator'da yakıt ikmali yapan uçaktaki sağlık personeli tarafından 42 kişinin ateşleri ve oksijen seviyeleri ölçüldü, tüm göstergelerin normal seviyede olduğu teyit edildi.

Türk vatandaşlarının yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan ve Arnavutluk vatandaşlarının da aralarında bulunduğu 42 kişinin, 19.00'da yurda varması bekleniyor.

"BİR AN ÖNCE TÜRKİYE'YE GİTMEK İSTİYORUM"

Tahliye edilen Türk yolculardan Neslihan Çimen, "Tahmin ettiğimizden daha zor bir yolculuk oldu. Beş kontrolden geçtik. Duygusal olarak da çok yorgunum. Bir an önce Türkiye'ye gitmek istiyorum. Kent şu an bomboş, insanlar yaşamıyor diyebilirim. Birbirlerine camlardan bağırıyorlar, insanlar bunalmış durumda. Biz şanslı olanlardanız devletimiz sayesinde." dedi.


Vuhan'daki Türkler tahliye ediliyor! İlk görüntüler geldi
Anadolu Ajansı
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