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Çin'den gelen hastaların kalacağı hastane belli oldu

Tahliye uçağı ile Wuhan'dan getirilecek 42 yolcu ve mürettebatın 14 gün kontrol altında tutulacakları hastanenin Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi olduğu öğrenildi
 01 Şubat 2020 12:32
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Çin'den gelen hastaların kalacağı hastane belli oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından Çin'den gelecek yolcular için kontrol altına alınacak hastane belirlendi.

- Tahliye uçağı ile Wuhan'dan getirilecek 42 yolcu ve mürettebatın 14 gün kontrol altında tutulacakları hastanenin Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi olduğu öğrenildi.


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İhlas Haber Ajansı
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