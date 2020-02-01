Çin'den gelen hastaların kalacağı hastane belli oldu
Tahliye uçağı ile Wuhan'dan getirilecek 42 yolcu ve mürettebatın 14 gün kontrol altında tutulacakları hastanenin Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi olduğu öğrenildi
|01 Şubat 2020 12:32
|Yazdır
Sağlık Bakanlığı tarafından Çin'den gelecek yolcular için kontrol altına alınacak hastane belirlendi.
- Tahliye uçağı ile Wuhan'dan getirilecek 42 yolcu ve mürettebatın 14 gün kontrol altında tutulacakları hastanenin Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi olduğu öğrenildi.
7 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|İLBANK'tan deprem bölgesi valilik ve belediyelere 20,5 milyon hibe
01 Şubat 2020 11:56
|Türk Silahlı Kuvvetlerinde yeni bir dönem başladı
01 Şubat 2020 10:38
|Bursa Büyükşehir'den altın işlemeli ibrik açıklaması
01 Şubat 2020 08:25
|Belediye Başkanı sahte plakalı araçla yakalandı
01 Şubat 2020 07:30
|Ombudsman istedi MEB taslak hazırladı
31 Ocak 2020 19:41
|Bakan Koca'dan 'Koronavirüs görülen yerlere seyahat' uyarısı
31 Ocak 2020 18:32
|Sağlık Bakanlığı, 4 bin kişilik görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açtı
31 Ocak 2020 17:14
|Adresini güncellemeyen Suriyeliye kamu hizmeti yok
31 Ocak 2020 16:47
|İstanbul İl Seçim Kurulu yemin ederek görevine başladı
31 Ocak 2020 16:00
|Deprem bölgesinde ocak faturalarına faizsiz erteleme
31 Ocak 2020 15:20