1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Döviz bürosu hissedarlarına mali güçlerini belgeleme zorunluluğu

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, ortakları yeterli mali güce sahip olduğunu belgeleyemeyen döviz bürolarının kuruluş, faaliyet ve devirlerine ilişkin başvurular reddedilecek
 01 Şubat 2020 12:54
Yazdır
Döviz bürosu hissedarlarına mali güçlerini belgeleme zorunluluğu

- Hazine ve Maliye Bakanlığı, hissedarları yeterli mali güce sahip olduğunu belgeleyemeyen döviz bürolarının kuruluş, faaliyet ve devirlerine ilişkin başvuru işlemlerini reddetme kararı aldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ilgili mevzuat uyarınca, döviz bürosu olarak anılan yetkili müesseselerin kuruluş, faaliyet, şube açma izni, şube faaliyet izni ve hisse devir başvuru işlemlerinde hissedarların yeterli mali güce sahip olması gerekiyor.

Bakanlık, artık yetkili müesseselerin kuruluş, faaliyet, şube açma izni, şube faaliyet izni ve hisse devir başvuru işlemlerinde mali güçlerini belgelememeleri durumunda, bu işlemlere ilişkin başvuruları reddedecek. Gerekli mali güce sahip olma şartının sağlanmaması sebebiyle gerçekleştirilecek ret işlemi Yetkili Müessese Bilgi Sistemi (YMBS) üzerinden yapılacak.

Bakanlık, mali gücün belgelenmesine ve kanıtlanmasına ilişkin usul ve esasları da hazırladığı bir genelgeyle belirledi. Şubat ayı itibarıyla uygulamaya giren genelgeye göre, Bakanlığa yapılacak yetkili müessese kuruluş ve faaliyet izni, şube açma izni ve hisse devri başvurularında kurucu veya mevcut ortakların, hisseleri devralacak gerçek veya tüzel kişilerin mali güçlerini belgelemesi zorunlu olacak.

Yetkili müessese kurucuları, toplamda en az kuruluş izni için belirlenmiş asgari ödenmiş sermaye tutarı, faaliyet izni için belirlenmiş asgari ödenmiş sermaye miktarının onda birine karşılık gelen tutar ve başvuru ücreti tutarının toplamı kadar mali gücü bulunduğunu tevsik edecek. Şube faaliyet izinleri için de yine bu faaliyet için belirlenmiş sermaye şartı belgelenecek.

Hisse devir izni başvurularında da hisseleri devralacak olanlar, toplamda en az devralacakları hisse tutarı kadar mali gücü olduğunu kanıtlayacak.

- Alacaklar ve banka hesapları dikkate alınacak

Mali gücün tevsikinde dikkate alınacak bazı kriterler de belirlendi. Buna göre, başvuru sahibinin son beş yıla ait gelirlerinin toplamı, tevsik edilmesi gereken tutarın en az iki katı olacak. Başvuru sahibinin banka hesabında tevsik edilmesi gereken tutar kadar bakiye bulunacak. Satışların son bir yıl içerisinde yapılması şartıyla başvuru sahibi, menkul kıymet, taşıt veya gayrimenkul satışı sonucunda tevsik edilmesi gereken tutar kadar gelir gösterecek. Başvuru sahibinin ortağı olduğu şirketlerden belirlenen tutar kadar alacağı olması gerecek.

Ancak banka hesaplarında yer alan tutarların kişinin gelirleriyle uyumlu olması önem taşıyor. Kişinin Bakanlığa beyan ettiği resmi kayıtlarda yer alan gelirleri ile uyumsuz olan banka hesap hareketleri mali gücün tevsikinde dikkate alınmayacak.

Bakanlığa YMBS üzerinden yapılmış ve henüz sonuçlanmayan başvurular için de genelge hükümleri uygulanacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Döviz rezervlerine reeskont kredilerinin katkısı 22,7 milyar dolar
01 Şubat 2020 11:46		 Virüs Türk ürünlerine talebi 5 kat arttırdı
01 Şubat 2020 07:16
Tarım ve Orman Bakanlığı: Türkiye fındık üretiminde liderliğini sürdürüyor
31 Ocak 2020 11:59		 TESK'ten 'esnaftan pos kullanım ücreti kaldırılsın' talebi
31 Ocak 2020 11:28
Kültür ve Turizm Bakanlığı: Türkiye turizmde yeni bir rekor yılını geride bıraktı
31 Ocak 2020 11:03		 Albayrak: Ekonomide iyileşme daha iyiye taşınacak
31 Ocak 2020 10:27
Güne başlarken döviz fiyatları
31 Ocak 2020 09:35		 Üç ekonomistten güçlü büyüme tahmini geldi
30 Ocak 2020 19:31
Çinliler sadece köprüyü değil borçlarını da satın aldı
30 Ocak 2020 18:35		 'Görüp görebileceğimiz bana göre en büyük krizi yaşıyoruz'
30 Ocak 2020 13:24
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:08 - TÜBİTAK'tan öğrenciye burs sağlanmadığı iddialarına yanıt12:58 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı12:57 - Sivas'ta UMKE ekibi kurtarma operasyonlarını klip haline getirdi12:54 - Döviz bürosu hissedarlarına mali güçlerini belgeleme zorunluluğu12:47 - 'Deprem konusunda muhatabımız sadece jeologlar olmamalı'12:37 - 'Çin'den 32 Türk yolcunun yanı sıra 6 Azeri de geliyor'12:32 - Çin'den gelen hastaların kalacağı hastane belli oldu12:28 - Uçaktan muhabir bildirdi: Türk yolcularda virüs tespit edilmedi12:27 - BDDK'dan altın ve nakit para uyarısı12:10 - Öğretmenlere resen öğrenci ya da eğitim koçluğu görevi verilebilir mi?
12:02 - Karadeniz sahil yolunda heyelan: 2 yaralı11:59 - Araç muayene randevusu için ücret isteyenlere kanmayın11:56 - İLBANK'tan deprem bölgesi valilik ve belediyelere 20,5 milyon hibe11:46 - Döviz rezervlerine reeskont kredilerinin katkısı 22,7 milyar dolar11:40 - Sahte diplomayla DSİ'ye atanmıştı, hakkında soruşturma açıldı11:39 - Erzurum'da çığ düşmesi sonucu kaybolan kişi ölü bulundu11:33 - Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 gözaltı11:16 - Uyarıya rağmen kullandıkları evin enkazı altında kaldılar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Türk Silahlı Kuvvetlerinde yeni bir dönem başladı
Çin'den gelen hastaların kalacağı hastane belli oldu
Teknokrat bakanların neredeyse tamamı değişecek
Araştırma görevlisi sınavını, dekanın kızı mı kazandı?
Belediye Başkanı sahte plakalı araçla yakalandı
Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam yapıldı
350 vergi müfettişinin atama kararnamesi yayımlandı
Ahmet Kaya'nın filminin gösterimi durduruldu
Katil virüse karşı 4 S formülü
Bursa Büyükşehir'den altın işlemeli ibrik açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ceylan ertem 1
2020'nin ne kadar pis bir sene olması 4
rafet efendi 1
Doğup büyüdüğü şehri beğenmeme sorunsalı. 4
Kalıcı dövme 1
yazmak 2
bekleme hissi 3
leo westermann 1
Açılamamak 1
avrasya tüneli geçiş ücretinin 36 tl olması 2
SON İLANLAR
Rize İkizdere İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği inşaat mühendisi ve teknikeri alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ağlasun Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Halfeti Geçici 14 İşçi Alacak
Muğla Muttaş 10 İşçi Alacak
Muğla AHİ-BEL 1 İşçi Alacak
Kars Beltaş 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 20 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam