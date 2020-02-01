TÜBİTAK'tan öğrenciye burs sağlanmadığı iddialarına yanıt

TÜBİTAK, Lisans Burs Programı'ndan yararlandırılmadığı iddia edilen öğrenciye ilişkin olarak, "Herhangi bir üniversitenin örgün öğretim programlarına kayıt yaptırmadığı, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığına herhangi bir burs başvurusu yapmadığı görülmüştür." ifadesini kullandı.

TÜBİTAK'tan yapılan yazılı açıklamada "Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması" ile ilgili medya organlarında yer alan asılsız haberlere ilişkin kamuoyunun doğru ve sağlıklı bilgilendirilmesine gerek duyulduğu bildirildi.

Açıklamada, TÜBİTAK'ın, lise öğrencilerini temel, sosyal ve uygulamalı bilimler alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla biyoloji, coğrafya, değerler eğitimi, fizik, kimya, matematik, psikoloji, sosyoloji, Türk dili ve edebiyatı, tarih, teknolojik tasarım ve yazılım alanlarında "Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması" düzenlediği ve uluslararası proje yarışmalarında dereceye giren öğrencilere aylık 2 bin liraya kadar burs verdiği aktarıldı.

Basında yer alan haberlerde isimleri geçen Arda Mavi ve Zeynep Dikle isimli öğrencilerin 2018 yılında "Ses-goritma" adlı projeleriyle, Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na başvurduğu ve kodlama alanında birincilik ödülüne layık görüldüğü kaydedilen açıklamada, "Daha sonra öğrencilerimiz, Uluslararası Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda (ISEF) ülkemizi temsil etmek üzere TÜBİTAK tarafından ABD'ye gönderilmiştir. Bu yarışma kapsamındaki seyahat, konaklama ve günlük ihtiyaç gibi tüm masraflar kurumumuz tarafından karşılanmıştır. Öğrencilerimiz, ISEF etkinliği sonrasında Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank tarafından kabul edilmiş, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'la da birçok kez görüşerek taleplerini iletmişlerdir." değerlendirmesinde bulunuldu.

- Burstan yararlanma imkanı tanındı

Açıklamada, 2019 yılına kadar uluslararası proje yarışmalarında yalnızca ilk üçe giren öğrencilere ödül verilirken, bizzat habere konu öğrencilerin talepleri doğrultusunda, ISEF'te dördüncülük derecesi elde edenlere de "2205 Lisans Burs Programı"ndan yararlanma imkanı tanındığına işaret edilerek yine bu yıl bu programdan destek almaya hak kazanan öğrencilerin kendilerine verilen yurt içindeki burslarını yurt dışındaki kurumlarda da kullanabilmelerinin mümkün hale getirildiği bildirildi.

"2205 Lisans Burs Programı Başvuru ve Kabul Koşulları" gereğince öğrencilerin burs alabilmeleri için üç şartı sağlamalarının gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu şartlar, uluslararası proje yarışmalarında ülkemiz adına yarışarak dereceye girmek, üniversitelerin örgün öğretim programlarından birine kayıt yaptırmak ve TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığına başvuru yapmaktır. Bu bilgiler ışığında, 2205 Lisans Burs Programı'ndan yararlanamadığı iddia edilen öğrencimizin durumu değerlendirildiğinde, herhangi bir üniversitenin örgün öğretim programlarına kayıt yaptırmadığı, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığına herhangi bir burs başvurusu yapmadığı görülmüştür. 2205 Lisans Burs Programı kapsamında yukarıda belirtilen şartları ve koşulları sağlayamamaktan kaynaklanan bu konunun ülkemizin bilim ve teknoloji alanındaki öncü kurumu TÜBİTAK'ı yıpratmak üzere haberlere konu edilmesi büyük bir üzüntüyle karşılanmıştır."