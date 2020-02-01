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Sivas'ta UMKE ekibi kurtarma operasyonlarını klip haline getirdi

Sivas UMKE ekibi hasta kurtarma operasyonunu klip haline getirdi
 01 Şubat 2020 12:57
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Sivas'ta UMKE ekibi kurtarma operasyonlarını klip haline getirdi

Sivas'ta Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri (UMKE), karlı yollarda gerçekleştirdikleri hasta kurtarma operasyonları için klip hazırladı.Sivas UMKE, merkeze bağlı Güneykaya köyündeki diyaliz hastaları Şerife Ayazma ve Gülser Ateş ile Yakup köyünden Safiye Kondu'nun, yoğun kar yağışı sebebiyle yolu kapanan köylerinden kurtarılması için çalışma başlattı.

4X4 ambulans ile köylere ulaşan ekipler, hastaları kurtarma anlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerle hazırlanan klip, ilgi gördü.


Film gibi kurtarma operasyonu (UMKE)
Anadolu Ajansı
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