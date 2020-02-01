1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'da 8 okul deprem nedeniyle yıkılacak

İstanbul Valililiği, (Silivri depreminde ağır hasar alan okullar) 8 okul binasının 'yıkılıp yeniden yapılmasına' karar verilmiştir, açıklamasında bulundu.
 01 Şubat 2020 13:18
Yazdır
İstanbul'da 8 okul deprem nedeniyle yıkılacak

İstanbul Valiliği, Silivri'de 26 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan "Gözleme Dayalı Ön Tespit Çalışmaları"na göre eğitim öğretime ara verilen okullarla ilgili

"İleri Tetkik Çalışmaları" sonucunu açıkladı.

Açıklamada ağır hasarlı 8 okulun yıkılıp yeniden yapılacağını belirtti.

Açıklama şu şekilde:

- 8 okul binasının 'yıkılıp yeniden yapılmasına' karar verilmiştir. Bu okulların yeniden yapımına yönelik proje çalışmaları devam etmektedir.

1- Bayrampaşa İlçesi, Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

2- Çatalca İlçesi, Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (A Blok)

3- Eyüpsultan İlçesi, Üçşehitler İlkokulu ve Ortaokulu

4- Gaziosmanpaşa İlçesi, 100. Yıl İlkokulu/Ortaokulu

5- Küçükçekmece İlçesi, Göktürk İlkokulu Kapalı Spor Salonu

6- Küçükçekmece İlçesi, Tahsin Banguoğlu İlkokulu

7- Silivri İlçesi, Fevzipaşa Değirmenköy İlkokulu (Ek Bina)

8- Silivri İlçesi, Çeltik İlkokulu ve Anasınıfı

- 2 okul binasında "güçlendirme çalışması yapılmasına" karar verilmiş ve proje yapımları devam etmektedir.

1- Küçükçekmece İlçesi, Söğütlüçeşme Ortaokulu

2- Fatih İlçesi, Çapa Fen Lisesi Kız Yurdu

-14 okulda "İleri Tetkik Çalışmaları" devam etmektedir. Bu okullar ile ilgili çalışmalar, Şubat ayının sonuna kadar tamamlanacaktır.

1- Avcılar İlçesi, Alsancak İlkokulu

2- Avcılar İlçesi, Alsancak Ortaokulu

3- Bahçelievler İlçesi, Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM)

4- Küçükçekmece İlçesi, Nergiz Anaokulu

5- Pendik İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

6- Sultangazi İlçesi, İstiklal İlkokulu

7- Sultangazi İlçesi İstiklal Ortaokulu

8- Üsküdar İlçesi, Burhan Felek Anadolu Lisesi (A Blok)

9- Gaziosmanpaşa İlçesi, Vefa Poyraz Anadolu Lisesi

10- Güngören İlçesi, Haznedar Abdi İpekçi İlkokulu (A Blok)

11- Güngören İlçesi, Haznedar Abdi İpekçi İlkokulu (B Blok)

12- Güngören İlçesi, Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu

13- Küçükçekmece İlçesi, Gültepe İlkokulu

14- Silivri İlçesi, Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu

-Ayrıca, "Gözleme Dayalı Ön Tespit Çalışmaları"na göre eğitim-öğretime "geçici süre ara verilmiş" olan 16 okulda ise, "İleri Tetkik Çalışmaları" sonucunda, yıkım veya güçlendirmeye gerek olmadığı belirlenmiştir. Bu okullarda gerekli olan tadilat çalışmaları yapılarak eğitim-öğretime devam etmeleri sağlanmıştır. Velilerimiz, öğrencilerimiz ve eğitim camiamıza çalışmalarımızda bizlere yardımcı oldukları için teşekkür ediyoruz.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Malatya'da 9 ilçede daha okulların tatili uzatıldı
30 Ocak 2020 10:08		 Gaziantep'te, her 8. sınıf öğrencisi LGS'ye giremeyecek
14 Ocak 2020 11:42
Sivas'ta, LGS ortalamasını düşüren 84 okul müdürlerine Kınama cezası
14 Ocak 2020 10:15		 570 rehber öğretmene PDR eğitimi verildi
30 Aralık 2019 20:02
Resen norm fazlası öğretmen atama işlemleri ertelendi
12 Aralık 2019 15:19		 Üniversite hocaları ilköğretimlere açılıyor
09 Aralık 2019 18:52
İzmir İl Milli Eğitim Müdüründen iddialarla ilgili açıklama
09 Aralık 2019 00:54		 Sözleşmeli öğretmenleri aşağılayan tebliğ için inceleme
01 Aralık 2019 00:09
4 bin 600 imam hatip öğrencisi birlikte kitap okudu
30 Kasım 2019 16:29		 Osmaniye MEM'den 'silahlı eğitim' iddiasına yalanlama
22 Kasım 2019 15:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:46 - Virüsten korunmak için el hijyenine dikkat!15:42 - Doğa harikası yayla cazibe merkezi oluyor15:38 - Başakşehir Belediye Başkanı Telaviv'de alıkonuldu15:34 - EPDK'den 'ön ödemeli sayaçlar' açıklaması15:30 - +18'lik hesabı takip eden ÖSYM'den açıklama15:26 - 'E-devlet hesabıma girilerek Ak Parti üyeliğim silindi'15:22 - Sınır birliklerine obüs ve zırhlı araç sevkiyatı15:18 - İşte THY'nın en genç kadın kaptan pilotu15:14 - Takviye Hazır Kuvvet ekipleri görev başında15:11 - Anzer balının kilosu bin lira; ön siparişle satılıyor
15:07 - Deniz Kuvvetleri Eski Komutanı hayatını kaybetti15:03 - İmamoğlu, İDTM'ye iş insanı Uğur Fora'yı atadı14:59 - Shane Larkin Türkiye Milli Takımı'nda14:57 - Soba ızgarasıyla şiddet uygulayan öğretmen ihraç edildi14:57 - MEB: Burslar öğrencilerin hesaplarına yatırılmaya başlandı14:55 - 'Hiç bir müslüman Filistin davasını satmayacak'14:35 - MHP Genel Başkan Yardımcısı: Genel Başkanımızın sağlığı çok iyi14:23 - Elazığ'daki binaların röntgeni çekiliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Türk Silahlı Kuvvetlerinde yeni bir dönem başladı
Çin'den gelen hastaların kalacağı hastane belli oldu
Teknokrat bakanların neredeyse tamamı değişecek
Ahmet Kaya'nın filminin gösterimi durduruldu
Araştırma görevlisi sınavını, dekanın kızı mı kazandı?
Belediye Başkanı sahte plakalı araçla yakalandı
Sahte diplomayla DSİ'ye atanmıştı, hakkında soruşturma açıldı
350 vergi müfettişinin atama kararnamesi yayımlandı
Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam yapıldı
Katil virüse karşı 4 S formülü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kulak ardı etmek 1
Güven 1
şu an çalan şarkı 1
Açılamamak 1
aferin 3
med-czr'in geri dönmesi 3
İster istemez 1
ceylan ertem 1
kızılay 2
Yunan milletvekilinin turk bayrağını yırtması 4
SON İLANLAR
Rize İkizdere İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği inşaat mühendisi ve teknikeri alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ağlasun Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Halfeti Geçici 14 İşçi Alacak
Muğla Muttaş 10 İşçi Alacak
Muğla AHİ-BEL 1 İşçi Alacak
Kars Beltaş 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 20 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam