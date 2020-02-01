'Hiç bir müslüman Filistin davasını satmayacak'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planına ilişkin, hiçbir Müslüman milletin Kudüs ve Filistin davasını satmayacağını belirterek, "1 milyar 700 milyon Müslüman hangi şart içerisinde olursa olsun bu karara direnecek, Filistin halkının yanında olacak ve Kudüs-ü Şerif'i bu mücadelesinde yalnız bırakmayacak." dedi.

Kurtulmuş, Kızılcahamam Eliz Otel'de düzenlenen Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) 2. Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın giderek daha da zorlaştığını belirterek, iddia ve irade sahibi olmanın önemini vurguladı.

Üç temel iddialarını hatırlatan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Yeni güçlü Türkiye idealleri etrafında toplanmak, ikincisi yer yüzünde hakkaniyete dayalı bir küresel sistemin kurulması için mücadele etmek ve yer yüzündeki mağdur ve mazlumların öncüsü olmak. Bu iddialara sahip olmayan hiçbir çabanın, Türkiye'nin daha ileri gitmesi için bir katkısı olmayacağını ifade ederim. Aynı şekilde Türkiye, siyaset alanında da eğer bu iddialara sahip değilse asla yol alamaz, asla yolunu sürdüremez. Dolayısıyla şu anda Türkiye'nin, Sayın Cumhurbaşkanı öncülüğünde yapılanmış olduğu, bu iddiaların tamamını kuşatmış siyaset yapma tarzı inşallah Türkiye'nin önünü daha fazla açacak ve Türkiye'yi daha ileriye götürecek ve yeni bir dünya sisteminin kurulmasına da büyük bir katkıda bulunacak."

Kurtulmuş, dünyada yaşananan ticaret ve ekonomik savaşların yanı sıra vekalet savaşlarının yeni emperyalizmin göstergesi olduğunu dile getirerek, "Eğer bu vekalet savaşlarının bir sonu gelmezse, bitirilmezse vekalet savaşları daha büyük savaşların da fitilini ateşleyecek ve dünya çok daha büyük bir türbülansa girecektir. Ayrıca Orta Doğu coğrafyası, bütün bu vekalet savaşlarının, maalesef kanlı bir satranç tahtasına dönüştürülmüştür. Silahlandırdıkları terör gruplarıyla Orta Doğu coğrafyasını hallaç pamuğu gibi atmışlardır." diye konuştu.

Vekalet savaşlarından kazanan tek ülkenin İsrail olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "İsrail'in bu vekalet savaşlarından ve İslam dünyasının iç savaşlarından ne kadar istifade ettiğini geçtiğimiz günlerde Trump ile Netanyahu'nun yaptığı basın toplantısı dünyaya açıklıkla göstermiştir. Vekalet savaşları ve İslam dünyasının iç çatışmalarının sonucu İsrail kendi tabiriyle artık son noktaya gelmiş ve altın vuruşu yapabilecek bir noktaya doğru son adımlarını atmaya başlamıştır." dedi.

Numan Kurtulmuş, İdlib'den 700 bine yakın yeni bir göçmen dalgasının geleceğinin söylendiğini belirterek, göç meselesi, açlık ve kıtlık, insanların yaşanabilir fiziki mekanlarda yaşatılması başta olmak üzere insani sorunlara dünyanın seyirci kaldığını belirtti.

- Trump'ın sözde barış planı

İslam dünyasının siyasal ve zihinsel bölünme süreci yaşadığını belirten Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Filistin meselesi ister Amerikan yanlısı olsun, ister Rus yanlısı olsun, soğuk savaş dönemindeki bütün Müslüman ülkelerin bir numaralı dış politika meselesi olarak görülürdü. Ama ne yazık ki şimdi 'yüzyılın planı' diye ortaya konulan Filistin'i ilhak etmek, Kudüs'ü yok etmek, Mescid-i Aksa'yı yıkarak, yerine Süleyman mabedini inşa etmek projesinin bir parçası olan bu adıma, maalesef İslam dünyası içerisinden de destekler geliyor. Başta Suudi Arabistan olmak üzere, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman ve Bahreyn bu üçü orada toplantıda bulundular, alkışladılar."

Kurtulmuş, bazı ülkelerin de "bu değerlendirmeye değer bir projedir" diyerek, saf değiştirmek için hazırlık yaptığını ifade ederek, "Şunu açık söyleyeyim. Hangi hükümet bu anlaşmanın yanında durursa dursun, İslam dünyasının hiçbir yerinde, hiçbir kitle, hiçbir Müslüman millet bu anlaşmanın tarafı olmayacak ve Kudüs davasını satmayacak, Filistin davasını satmayacak. Satılık adamlar alacakları 5-10 milyar dolarlarla avunsunlar, satılık adamlar 3-5 günlük dünya hayatları için, koltuklarında oturmak için İsrail'in gölgesine geçsinler. Ne yaparlarsa yapsınlar 1 milyar 700 milyon Müslüman hangi şart içerisinde olursa olsun bu karara direnecek ve Filistin halkının yanında olacak ve Kudüs-ü Şerif'i bu mücadelesinde yalnız bırakmayacak, Kudüs'ün davasını, Filistin'in bayrağını en yukarıya çıkaracak." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin'in eski haritasını gösteren Kurtulmuş, tarih boyunca ülke sınırlarının küçülmesine dikkati çekti.

Güçlü bir Türkiye'nin bölgenin dengelerini değiştirebileceğine işaret eden Kurtulmuş, bölgede ve dünyada yeni bir huzurun ortaya çıkmasını sağlayacağını dile getirdi.

Kurtulmuş, vekalet savaşlarıyla ülkelerin birbirine düşman edildiğini anlatarak, bütün bu gelişmelerin arkasında yatan konunun ikinci Sykes-Picot'un gerçekleştirilip bu coğrafyanın daha fazla bölünmesi olduğunu vurguladı.

- "Güçlü bir şekilde mücadele edeceğiz"

Bu oyunları bozmanın ancak şuur, nitelik, bilgi, beceri, ferasetle olacağını aktaran Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Gayret edeceğiz, güçlü bir şekilde mücadele edeceğiz, aramızdaki safları sıklaştıracağız ve Türkiye'nin asla ve asla oynanan bu emperyalist oyunlara pabuç bırakmaması için elimizdeki bütün imkanları artıracağız. Savunma sanayiinde, ekonomide güçlü olacağız. Üretim yapan şirketlerimiz en güzel üretimi yapacak. Yerli üretimimizi, yerli gücümüzü artıracağız. Başkasına el avuç açan bir Türkiye değil, kendi ayakları üzerinde güçlü bir şekilde duran Türkiye için mücadele edeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar aramızdaki dostluğu, kardeşliği hiçbir şekilde ihlal edecek çalışmaların içerisinde olmayacağız ve bu tür çalışmalara müsaade etmeyeceğiz."

Türkiye'nin kendi milli savunma sanayisinde attığı adımların önemini vurgulayan Kurtulmuş, ülkenin bugün insansız hava aracı üreten dünyanın iki ülkesinden biri haline geldiğini aktardı.

Kurtulmuş, ekonomiyle hiç ilgisi olmayan olayların faiz ve enflasyonu artırdığına da değinerek, yüzde 24'lük faizin yüzde 11,25'lere indiğini, enflasyonun 11,48 seviyelerine düştüğünü belirtti.

"Bu süreçte asıl olan tezgahın dağıtılmaması." diyen Kurtulmuş, önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin hayati önem arz eden yüzde 4-5 aralığındaki büyümeye kavuşacağına olan inancını da dile getirdi.

Ekonomi ve güven endekslerindeki iyileşmelere de dikkat çeken Kurtulmuş, "Türkiye'nin iki temel ikiz açıkları vardı, birisi bütçe açığı, birisi cari açıktı. Türkiye artık cari fazla verebilir noktaya geldi. Bunun kalıcı hale getirilmesi, cari fazla olmasa bile en azından denk bir cari dengenin kurulabilmesi için ekonomi yönetimi canla başla mücadele ediyor." değerlendirmesini yaptı.

- "Türkiye artık dünyanın oynanan oyunları seyreden bir ülkesi değil"

Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin geçirdiği zor dönemlerin büyük riskler taşıdığı gibi büyük fırsatları da ortaya koyduğunu söyleyerek, "Türkiye artık dünyanın oynanan oyunları seyreden bir ülkesi değil, kendi gücünün çok üstünde bir gücü ortaya koyarak, oyunları kurabilen bir ülke noktasına gelmiştir. Örnek olarak Libya'daki çıkışımız ve Suriye'de yapmış olduğumuz 3 operasyonla, orada oynanan oyunu bozma çabalarımız, gerçekten önümüzdeki dönemde meyvelerini verecektir." şeklinde konuştu.

Günümüzün kısır çatışmaları ve çekişmeleri içerisinde olmayacaklarını, birlik ve beraberlik içinde hareket edeceklerini vurgulayan Kurtulmuş, "Yakın tarihte olduğu gibi AB'nin talimatlarıyla, IMF'in verdiği ev ödevleriyle, dış politikada bizi hapsettikleri alanlarda kendi kaderine razı olan bir Türkiye olmak artık bugünkü Türkiye'nin hedefi olamaz, Türkiye'yi yarınlara taşıyamaz. Bunun için öncelikle nitelikli kadrolarımızı artıracağız." dedi.

Programda konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak da işadamlarına bakanlık olarak ellerinden gelen desteği sağladıklarını belirterek, ihracata verdikleri önemi dile getirdi.

AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Danışman'ın plaket takdim ettiği Kurtulmuş, dernek şube başkanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.