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Soba ızgarasıyla şiddet uygulayan öğretmen ihraç edildi

Siirt'in Şirvan ilçesinde 3 öğrenciye sobanın sıcak ızgarasıyla şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmenin görevine son verildi
 01 Şubat 2020 14:57
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Soba ızgarasıyla şiddet uygulayan öğretmen ihraç edildi

Siirt'in Şirvan ilçesinde 3 öğrenciye sobanın sıcak ızgarasıyla şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmenin görevine son verildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Demirkapı İlkokulunda görevli sözleşmeli sınıf öğretmeni A.K'nin, öğrencilerden 7 yaşındaki B.Ç. ile 9 yaşındaki Ç.G. ve M.Ç'nin vücuduna sobanın sıcak ızgarasını temas ettirmek suretiyle şiddet uyguladığı gerekçesiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen soruşturma tamamlandı.

Şirvan Kaymakamlığınca açığa alınan ve daha sonra sözleşmesi askıya alınan öğretmenin görevine, müfettiş incelemesi sonucu son verildi.

Olayla ilgili adli soruşturma ise sürüyor.

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Öğrencilere soba ızgarasıyla şiddet uyguladığı öne sürülen öğretmen açığa alındı
Anadolu Ajansı
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