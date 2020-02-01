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Soba ızgarasıyla şiddet uygulayan öğretmen ihraç edildi
Siirt'in Şirvan ilçesinde 3 öğrenciye sobanın sıcak ızgarasıyla şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmenin görevine son verildi
|01 Şubat 2020 14:57
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Siirt'in Şirvan ilçesinde 3 öğrenciye sobanın sıcak ızgarasıyla şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmenin görevine son verildi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Demirkapı İlkokulunda görevli sözleşmeli sınıf öğretmeni A.K'nin, öğrencilerden 7 yaşındaki B.Ç. ile 9 yaşındaki Ç.G. ve M.Ç'nin vücuduna sobanın sıcak ızgarasını temas ettirmek suretiyle şiddet uyguladığı gerekçesiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen soruşturma tamamlandı.
Şirvan Kaymakamlığınca açığa alınan ve daha sonra sözleşmesi askıya alınan öğretmenin görevine, müfettiş incelemesi sonucu son verildi.
Olayla ilgili adli soruşturma ise sürüyor.Siirt'te öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen açığa alındı Öğrencileri soba ızgarasıyla döven öğretmen açığa alındı
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