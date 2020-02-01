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MEB: Burslar öğrencilerin hesaplarına yatırılmaya başlandı

"Burs ödeneklerinin öğrencilerimizin banka hesaplarına yatırılmasına başlanmış ve devam edilmektedir"
 01 Şubat 2020 14:57
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MEB: Burslar öğrencilerin hesaplarına yatırılmaya başlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), burs ödeneklerinin öğrencilerin banka hesaplarına yatırılmasına başlandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün bir gazetede yer alan "Kriz öğrenciyi de vurdu" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Söz konusu haberde iddia edildiği gibi Bakanlık merkez birimleri tarafından il müdürlüklerine gönderilen resmi bir yazı bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hazine ve Maliye Bakanlığı, öğrencilerin burs ödemeleri sürecinin tarafı değildir. 2020 mali yılı bütçe ödeneklerinin üç aylık dönemler halinde ilgili kurumların ihtiyaçları doğrultusunda kullanımını sağlayan 'Ayrıntılı Harcama Programı' Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanmış olup söz konusu burs ödenekleri de bu çerçevede serbest bırakılmıştır. Burs ödeneklerinin öğrencilerimizin banka hesaplarına yatırılmasına başlanmış ve devam edilmektedir."
Anadolu Ajansı
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