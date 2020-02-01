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Shane Larkin Türkiye Milli Takımı'nda

Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Anadolu Efesli yıldız oyuncu Shane Larkin, Türkiye Basketbol Milli Takımı için oynayacağını açıkladı.
 01 Şubat 2020 14:59
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Shane Larkin Türkiye Milli Takımı'nda

Anadolu Efesli yıldız oyuncu Shane Larkin, Türkiye Basketbol Milli Takımı için oynayacağını açıkladı.

Larkin, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Milli Takımı'na katılarak bu ülkeyi temsil etme fırsatına sahip olduğum için onur duyuyorum" dedi.

Shane Larkin duyurusunu şu şekilde yaptı,

''Türkiye Milli Takımına katılarak bu ülkeyi temsil etme fırsatına sahip olduğum için onur duyuyorum. Türk Bayrağı'nı göğüsümde gururla taşıyacak olmak son derece heyecan verici. Size başarı veya zaferlerin garantisini veremem. Ama size tek bir şey için söz verebilirim. Bu ülke için terimin son damlasına kadar mücadele edip sahip olduğum tüm enerji ve gücümü ortaya koyacağım. Size söz veriyorum''


Shane Larkin Türkiye Milli Takımı'nda
Memurlar.Net
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