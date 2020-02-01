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Deniz Kuvvetleri Eski Komutanı hayatını kaybetti

Deniz Kuvvetleri Eski Komutanı Emekli Oramiral Vural Bayazıt hayatını kaybetti.
 01 Şubat 2020 15:07
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Deniz Kuvvetleri Eski Komutanı hayatını kaybetti

Deniz Kuvvetleri Eski Komutanı Emekli Oramiral Vural Bayazıt hayatını kaybetti.

İstanbul'da hayatını kaybeden Bayazıt, 1992-1995 yılları arasında Deniz Kuvvetleri'nde komutanlık yapmıştı.

86 yaşında hayatını kaybeden Bayazıt'ın yarın İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.
DHA
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