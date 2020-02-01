Deniz Kuvvetleri Eski Komutanı hayatını kaybetti
Deniz Kuvvetleri Eski Komutanı Emekli Oramiral Vural Bayazıt hayatını kaybetti.
|01 Şubat 2020 15:07
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