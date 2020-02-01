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İşte THY'nın en genç kadın kaptan pilotu

Türk Hava Yolları'nın (THY) en genç kaptan pilotu belli oldu.
 01 Şubat 2020 15:18
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İşte THY'nın en genç kadın kaptan pilotu

Türk Hava Yolları'nda eğitimdekiler de dahil 2 bin 617'si kaptan, 2 bin 357'si ise ikinci pilotlardan oluşan toplam 4 bin 974 pilot bulunuyor. Bu pilotların içinde eğitim görenler de dahil 39'u kaptan olmak üzere toplam 211 de kadın pilot yer alıyor. Kadın pilot sayısında tüm zamanların rekorunu kıran Türk Hava Yolları'nda en genç kaptan pilot da bir kadın pilot oldu. THY'de 8 yıldır uçan Selin Sevimli, 29 yaşında kaptan pilot olmasıyla bayrak taşıyıcı şirketin en genç kaptanı oldu. İzmir Bornova Anadolu Lisesi olduktan sonra 2008 yılında Anadolu Üniversitesi'nin Pilotaj bölümüne giren Selin Sevimli'nin Türk Hava Yolları ile yolları 2013 yılının Ocak ayında kesişti. 4 yıl Boeing 737 ve 3 yılda uzun menzilli Boeing 777 tipi uçaklarda ikinci pilot olarak uçan Sevimli zorlu sınavları geçerek Eylül 2019 yılında kaptan pilotluk koltuğuna oturdu. Toplam 5 bin uçuş saati olan THY'nin en genç kaptan pilotu Selin Sevimli, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuştu.

"TÜRK HAVA YOLLARI'NA 22 YAŞINDA GİRDİM"

Erken yaşta pilot olmanın kendisi için mutluluk verici olduğunu dile getiren THY'nin en genç kaptan pilotu Selin Sevimli, "29 yaşındayım ve yaklaşık 6 ay önce bütün kaptanlık eğitimlerimi bitirdim ve Boeing 737 filosunda kaptan olarak uçuyorum. Ben Anadolu Üniversitesi Pilotaj mezunu olduğum için bu mesleğe daha erken başlama fırsatı buldum. Dolayısıyla 22 yaşında şirkete girmiştim. 7'nci yılımı doldurdum 8'inci yılımdayım. Erken yaşta bu mesleğe adım atmak benim için çok mutluluk verici" dedi.

"LİSE YILLARINDAN İTİBAREN PİLOT OLMAYI HAYAL ETMİŞTİM"

Pilotluk macerasının lise yıllarında bir kadın kaptanı kokpitte görmesiyle başladığını belirten eşi de THY'de kaptan pilot olan Selin Sevimli, Pilot olmak benim lise yıllarımda dikkatimi çekmişti. O dönemde pilot nasıl olunur araştırmaya başlamıştım. Daha sonra ise Anadolu Üniversitesi'nin pilotaj bölümü olduğunu öğrendim ve bu bölümü orada okuyabileceğimi düşünmeye başladım. Bu bölüme hazırlandım ve okula girdim. Okul bittikten sonra da 2013 yılından itibaren de THY'de uçmaya başladım. THY, bayrak taşıyıcı çok önemli bir şirket. Dünyanın bütün noktalarına bayrağımızı taşımak ve THY'de uçmak öncelikle benim için bir gurur. Mesleki anlamda da böyle güzel bir şirket de işimi yapabildiğim için bu konuda çok mutluyum. dedi.

"ANONSUMUZU DUYUP MUTLULUKLARINI İLETEN YOLCULAR DA VAR'

Eşi de pilot olan THY kaptan pilotu Selin Sevimli, Son dönemde biraz daha aşina olunmaya başlandı. Fakat şaşıran yolcularımız olabiliyor. Bazen anons da sesimizi duyduklarında kabin ekibimize şaşkınlıklarını ve mutluluklarını ileten yolcularımız oluyor dedi ve ekledi: Bu tabii ki de bizi çok mutlu ediyor. Uçuş sonrası da denk geldiğimiz yolcularımız da bize mutluluklarını, duygularını dile getirdiklerinde bize her zaman motivasyon kaynağı oluyor. Umarım günden güne sayımız artarak devam eder ve bu artık olağan halde devam eder

'KADINLARIMIZA PİLOTLUĞU TAVSİYE EDİYORUM'

Kadın erkek olarak değil, kokpitte oturan herkesin minimum sağlaması gereken şartları sağlayan herkesin pilot olabileceğini dile getiren Sevimli, Mesleğin kendilerine uygun olacağını düşünen gençlere her zaman detaylı bilgiler vermek işin özünü anlatmak bizim için de mutluluk tabii ki de sayılarımızın artarak devam etmesini çok isterim. Her mesleğin zor olduğunu düşünüyorum. Pilotluğu kadınlarımıza da tavsiye ediyorum çünkü ben mutluyum yaptığım işten. Çok haz alıyorum o yüzden bu mesleği seçmeye karar veren herkese tavsiye ediyorum. İlk kez annem babam benim uçuşuma denk gelmişti benim anons da pilot koltuğunda oturduğumu öğrenmişlerdi ve bu çok büyük mutluluktu. Bu benim üniversitedeyken de hayalimdi ailemi bir gün uçtuğum uçakta ağırlamak. Bu benim için gurur vericiydi şeklinde konuştu.

EŞİ DE BOEİNG 777 UÇAKLARINDA KAPTAN PİLOT

Eşi de THY'de Boeing 777 tipi uçaklarda kaptan olan Selin Sevimli, "Evde iki pilotun olması özel hayatınıza nasıl yansıyor" sorusuna, "Kesinlikle çok olumlu yansıyor çünkü eşim de THY'de uçuyor. O da Boeing 777 kaptanı, ben de Boeing 737'de kaptanım fakat şirketimizin sağladığı bizlere bir avantaj var o da belirli boş günlerimiz var. Şirkette beraber görev yapan eşlere boş günleri beraber planlıyorlar.Dolayısıyla bizim için çok güzel bir fırsat ve boş günleri beraber değerlendiriyoruz.Uçuşta olduğumuz zamanda ikimiz de beraber uçuşta oluyoruz. Dünyanın farklı yerinde olsak bile" diye cevap verdi.
DHA
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