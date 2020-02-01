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+18'lik hesabı takip eden ÖSYM'den açıklama

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), dün Twitter'da pornografik paylaşımlar yapan +18'lik bir hesabı takip etti. Bir süre sonra takibi bırakan ÖSYM, yine resmi hesabından yaptığı açıklamada "Twitter hesabımıza yasa dışı müdahalede bulunularak çeşitli hesapların takibi yapılmıştır" dedi.
 01 Şubat 2020 15:30
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+18'lik hesabı takip eden ÖSYM'den açıklama

Aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı resmi hesabı olmak üzere toplamda 7 hesap takip eden Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) resmi Twitter hesabı, dün pornografik bir hesabı da takibe aldı.

Olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından ÖSYM bu hesabı takip etmeyi bıraktı.

'Hukuki ve cezai yollara başvurulacak'

ÖSYM'nin resmi Twitter hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada,

"Resmi Twitter hesabımıza yasa dışı müdahalede bulunularak çeşitli hesapların takibi yapılmış olup, durumun fark edilmesi üzerine gerekli tedbirler alınmıştır. Yaşanan olaya sebebiyet veren kişi/kişiler hakkında hukuki ve cezai yollara başvurulacağı kamuoyuna saygı ile duyurulur"

ifadelerine yer verildi.
Memurlar.Net
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