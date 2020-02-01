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EPDK'den 'ön ödemeli sayaçlar' açıklaması

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK): "Faturalı sayaç ile ön ödemeli sayaç kullanan tüketiciler arasındaki adaletsizliğin ortadan kaldırılması amacıyla yapılan düzenlemeyle her iki abone grubunun tüketimlerinin aynı şekilde faturalandırılması hedeflenmektedir"
 01 Şubat 2020 15:34
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EPDK'den 'ön ödemeli sayaçlar' açıklaması

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), ön ödemeli sayaçlarda düzeltme uygulamasının faturalı sayaç ile ön ödemeli sayaç kullanan tüketiciler arasındaki adaletsizliğin ortadan kaldırılmasını amaçladığı bildirildi.

EPDK'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan kurumun geriye dönük zam yapma yetkisi verdiği yönündeki iddialara ilişkin, konunun yanlış örneklerle suistimal edildiği ve kamuoyunun yanlış yönlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, EPDK'nin doğal gaz dağıtım şirketlerinin hesap, işlem ve uygulamalarını yakından takip ettiğine ve yanlış veya eksik uygulamaları tespit ettiği takdirde düzelttirdiği, gerekli durumlarda yaptırım ve ceza uyguladığına dikkat çekilerek, "Tüketicilerimizin haklarının gözetilmesi EPDK'nin daimi önceliğidir ve herhangi bir şirkete rant sağlanması kesinlikle söz konusu olamaz. Eğer bir doğal gaz dağıtım şirketinin mali yapısı bozulursa ve buna bağlı olarak doğal gaz dağıtım hizmetlerinde aksamalar olursa tüketicilerin korunması amacıyla EPDK'nin her türlü tedbiri alma yetkisi bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Daha önce abonelerin azami çoğunluğunun fiyat hareketlerinden eş zamanlı etkilenirken ön ödemeli sayaç sahipleri için bir eşitsizlik meydana geldiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Faturalı sayaç ile ön ödemeli sayaç kullanan tüketiciler arasındaki adaletsizliğin ortadan kaldırılması amacıyla yapılan düzenlemeyle her iki abone grubunun tüketimlerinin aynı şekilde faturalandırılması hedeflenmektedir. Ön ödemeli sayaç kullanan abonelerin tükettikleri doğal gazın da faturalı sayaç kullanan aboneler gibi o dönem içerisindeki fiyatla faturalandırılması ve dönem içerisinde doğal gaz fiyatında oluşabilecek değişikliklerin her iki abone grubuna da aynı şekilde yansıtılması sağlanmıştır. Dağıtım şirketleri her ay ön ödemeli sayaçlar dahil olmak üzere sahadaki bütün sayaçları okuyarak iki okuma tarihi arasındaki dönemsel fiili tüketimi belirlemektedir. Ortaya çıkan fiyat düzeltmesi farkı 'ilave' veya 'tenzil' şeklinde yansıtılmaktadır. Okuma personeli, işlem sonucunu gösteren bildirim kağıdını okuma cihazından alarak abonenin adresine bırakmaktadır. Bilgi edinmek isteyen aboneler, dağıtım şirketlerinin internet sitelerindeki 'online işlemler' sekmesinden de detaylı bilgi alabilmektedir."

Açıklamada, uygulanan sistemin müşterilerin lehine de sonuçlanabildiği belirtilerek, "Uygulamanın başladığı tarihten itibaren bir yıllık uygulama sonuçlarına bakıldığında, Başkentgaz tarafından müşterilere yaklaşık 12 milyon lira borç çıkarılmışken, buna karşılık müşterilere yaklaşık 21 milyon liralık alacak tahakkuk ettirilmiştir. Ancak daha sonraki dönemlerde borç-alacak dengesinde değişiklik olmuştur." ifadeleri kullanıldı.
Anadolu Ajansı
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