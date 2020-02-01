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İkinci el otomobil fiyatları 1 yılda yüzde 60 arttı

İkinci el araç fiyatlarında yaşanan artışı mercek altına alan otomotiv sektörünün en büyük veri ve analiz şirketi Cardata, Türkiye'de 100 bin TL'ye kadar satın alınabilecek ikinci el otomobilleri listeledi.
 01 Şubat 2020 15:50
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İkinci el otomobil fiyatları 1 yılda yüzde 60 arttı

İkinci el araç fiyatlarında yaşanan artışı mercek altına alan otomotiv sektörünün en büyük veri ve analiz şirketi Cardata, Türkiye'de 100 bin TL'ye kadar satın alınabilecek ikinci el otomobilleri listeledi. Hazırlanan veriler ışığında ikinci el pazarını değerlendiren Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, "Bazı ikinci el otomobil modellerinde, geçtiğimiz yıl ile kıyaslandığında yüzde 60'a varan artışlar yaşandığını görüyoruz. Hatta '0' kilometre fiyatına da yaklaşan ikinci el araçlar var. Bu artışlar ikinci el araçların değerli bir yatırım enstrümanı olarak görülmesine yol açıyor. Öyle ki, 12 ayda böyle bir getiriyi sunabilen başka finansal enstrüman yok. Buradan hareketle tüketici aracının değerlenmesini bekliyor ve satmıyor. İkinci el araç tedarikini oldukça azaltan bu sebep, fiyatların yükselmesindeki ana etken olarak öne çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Sıfır otomobil fiyatlarında yaşanan artış ve ithal modellerdeki stok sıkıntısı, yılın ilk günlerinden itibaren ikinci el otomobillere olan ilgiyi daha da artırdı. Özellikle 100 bin TL'ye kadar olan ikinci el otomobiller pazarda neredeyse yok satıyor. Bu doğrultuda, otomotiv sektörünün en büyük veri ve analiz şirketi olan Cardata, ikinci el araçlarla ilgili kapsamlı bir çalışma hazırladı. En güncel fiyat analizlerini ve pazar taleplerini dikkate alan Cardata, 100 bin TL'ye kadar satın alınabilecek ikinci el araçların listesini çıkardı. Söz konusu fiyat aralığındaki araçların büyük bir kısmını dizel ve manuel vitesli otomobillerin oluşturduğu dikkatleri çekerken, listede Fiat, Renault, Ford ve Volkswagen'e ait modeller ağırlıklı olarak yer aldı. Toplamda 101 otomobilin yer aldığı listedeki en uygun fiyatlı otomobil 29 bin 200 TL'lik fiyatıyla 2006 model Hyundai Accent 1.5 CRDI olurken, 100 bin TL bandına en yakın ikinci el otomobil satış fiyatı ortalama 99 bin 600 TL'ye ulaşan Volkswagen Polo 1.4 TDI BMT oldu.

"Yüzde 60'a varan artışlar var"

Hazırlanan veriler ışığında ikinci el pazarını değerlendiren Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, "Geçtiğimiz yılın son çeyreğinden itibaren yaşanan kademeli artış Ocak ayında da devam etti. Bu dönem sektör adına çok ilginç verileri karşımıza çıkardı. Bazı ikinci el otomobil modellerinde, geçtiğimiz yıl ile kıyaslandığında yüzde 60'a varan artışlar yaşandığını görüyoruz. Hatta '0' kilometre fiyatına da yaklaşan ikinci el araçlar var. Bu artışlar ikinci el araçların değerli bir yatırım enstrümanı olarak görülmesine yol açıyor. Öyle ki, 12 ayda böyle bir getiriyi sunabilen başka finansal enstrüman yok. Buradan hareketle tüketici aracının değerlenmesini bekliyor ve satmıyor. İkinci el araç tedarikini oldukça azaltan bu sebep, fiyatların yükselmesindeki ana etken olarak öne çıkıyor. Bunun yanında, sıfır otomobil fiyatlarındaki artış, filo kiralama şirketlerinin araç parklarını elinde tutması ve ithal modellerdeki stok sıkıntıları pazardaki artışa neden olan etkenler arasında yer alıyor" dedi.

"Haziran ayından itibaren düşüş öngörüyoruz"

Sıfır kilometre araç satışlarında yaşanan düğüm çözülmedikçe ikinci el fiyatlarının yüksek kalmaya devam edeceğini bildiren Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Yılın ilk yarısında bu kısır döngünün devam edeceğini düşünüyoruz ancak sektör beklentileri dikkate alındığında Haziran ayından itibaren ikinci el fiyatlarında kademeli bir düşüş öngörebiliriz. Bizler ise Cardata olarak, hem iş ortaklarımız hem de doğrudan tüketicilere sıfır ve ikinci el araçlar konusunda en doğru ve güncel bilgileri vermeyi sürdürüyoruz. Bu bağlamda, önemli işbirlikleri de gerçekleştirdik. Son olarak Turkcell ile önemli bir çalışmaya imza attık ve Türkiye'nin en çok indirilen yerli iletişim ve yaşam platformu BiP'teki yerimizi aldık. Şu anda operatör bağımsız tüm BiP kullanıcıları Cardata servisi üzerinden sıfır kilometre araç fiyat bilgilerine ücretsiz olarak erişebiliyor."

İşte Türkiye'de 100 bin TL'ye kadar bütçeyle satın alınabilecek ikinci el otomobillerden bazları:

Marka Model Model Yılı Fiyat

1. Hyundai Accent 1.5 CRDI Admire 2006 29.200 TL

2. Renault Symbol 1.5 DCI Authentique 2010 39.500 TL

3. Fiat Linea 1.3 MultiJet Active Plus 2012 44.500 TL

4. Ford Fiesta 1.4 TDCI Trend 2012 53.600 TL

5. Renault Clio 1.2 16V Joy 2013 54.000 TL

6. Fiat Linea 1.3 Multijet Pop 2015 54.700 TL

7. Hyundai i20 1.4 CRDI Jump 2013 55.400 TL

8. Volkswagen Polo 1.2 TDI Trendline 2012 57.100 TL

9. Honda Civic 1.6 i-VTEC Elegance 2007 66.700 TL

10. Fiat Egea 1.3 MultiJet Easy 2016 71.400 TL

11. Renault Fluence 1.5 DCI Touch Plus 2013 76.500 TL

12. Ford Focus 1.6 TDCI Trend X 2013 79.000 TL

13. Opel Astra 1.6 Edition Plus 2016 82.800 TL

14. Fiat Egea 1.3 MultiJet Urban 2017 84.100 TL

15. Renault Clio 1.5 DCI Joy 2018 85.700 TL

16. Ford Focus 1.6 TDCI Trend X 2014 86.700 TL

17. Volkswagen Jetta 1.6 TDI Comfortline 2012 90.900 TL

18. Renault Megane 1.6 16V Joy 2017 93.100 TL

19. Ford Focus 1.6 TDCI Trend X 2016 98.500 TL

20. Volkswagen Polo 1.4 TDI BMT 2016 99.600 TL
Memurlar.Net
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