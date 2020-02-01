1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Camisiz minareyi gören şaşıp kalıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Hasanpaşa Mahallesi?nde bulunan camisiz minare dikkat çekiyor.
 01 Şubat 2020 15:58
Yazdır
Camisiz minareyi gören şaşıp kalıyor

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki Hasanpaşa Mahallesi?nde bulunan camisiz minare dikkat çekiyor. Mahalle muhtarı 2000 yılında yıkılan caminin minaresini sağlam durduğu için dokunulmadığını kaydederken, bu yapı aynı zamanda mahallenin de sembolü haline geldi.

Bursa?nın İnegöl ilçesindeki Hasanpaşa Mahallesi?nde 1868?de yapılan Hasanpaşa Cami, yıllar geçtikçe yıpranınca 2000 yılında yıkıldı. Ancak yıkılan caminin minaresinin yıkılmasına mahalle sakinleri rıza göstermezken, aynı isimle camii mahallenin farklı bir noktasında yeniden inşaa edildi. Yıkılmayan minare ise mahallenin sembolü haline geldi. Bölgeye gelen ziyaretçiler ise bu noktada şaşkınlığını gizleyemezken, camisiz minare dikkat çekiyor.

Konuya ilişkin bilgiler veren Hasanpaşa Mahallesi Muhtarı Suat Karakaya, mahallelerinin 160 yıl önce Gürcistan?ın Batum bölgesinden göç eden insanlar tarafından kurulduğunu ve göç ile birlikte nüfus artışından dolayı bu camiyi yaptıklarını kaydetti. Muhtar Karakaya açıklamasında, ?2000 yılına gelindiğinde cami yıkılmaya yüz tutmuştu. Mahalle sakinleri olarak farklı bir noktaya yeni cami yaptık. Yıkılmaya yüz tutan camimizi ise yıktık. Minare oldukça sağlamdı; yıkmaya kıyamadık, bıraktık. Bu da ilginç bir görünüm kazandırdı mahallemize. Minare, mahallemizin sembolü haline geldi. Gelen giden minarenin fotoğrafını çekiyor. 18 yıldır yıkmaya kıyamadığımız minaremize belediye tarafından bakım yapılmasını, bir de büyük bir saat konulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Doğa harikası yayla cazibe merkezi oluyor
01 Şubat 2020 15:42		 Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam yapıldı
01 Şubat 2020 02:04
İBB açıkladı... 2 yıl önce durdurulan hat aktif hale getiriliyor
31 Ocak 2020 20:31		 Malatya Valiliği depreme ilişkin son durumu paylaştı
31 Ocak 2020 20:27
Siirt'te keşfedildi... Son 10 yılın en önemli arkeolojik bulguları arasında
31 Ocak 2020 20:15		 Müşterilerini 150 yıllık aletlerle tıraş ediyor
31 Ocak 2020 20:12
İstanbul'a geçen yıl 15 milyon turist geldi
31 Ocak 2020 20:07		 Bitlis'te yüzlerce araç yolda kaldı
31 Ocak 2020 19:28
Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde deprem
31 Ocak 2020 19:17		 Demiryolu tüneli fay hattının üzerine yapılmış
31 Ocak 2020 17:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:06 - Doğa Koleji, maaşların ne zaman yatacağını açıkladı17:58 - Öğretmeni dolandıran sahte polislere 7,5'ar yıl hapis17:53 - Fahrettin Altun: Boğaz nefes alacak, Türkiye kazanacak17:48 - Kurumların internet sitelerine saldıran hacker yakalandı17:43 - Bahçeli: CHP'nin kanun tekliflerine destek vermeyeceğiz17:38 - Marmara'da lodos etkisini kaybetti17:33 - MEB Teftişin görevine son verdiği öğretmen davayı kazandı17:28 - Ticaret Bakanlığından Brexit açıklaması17:23 - Acun Ilıcalı açıkladı: Yıldız futbolcu Survivor'da17:18 - Bakan Turhan, 'Artvin-Rize Havaalanı' için tarih verdi
17:14 - SAÜ, Elazığ depremine ilişkin hasar raporu hazırladı17:10 - Mahkemenin 'taksitli' ödeme kararı gözü yaşlı aileyi yıktı17:06 - Boğulma tehlikesi geçiren kişiyi deniz polisi kurtardı17:02 - Bakan Selçuk açıkladı: Müfettiş görevlendirdik16:58 - BDDK izin verdi, yeni bir banka faaliyete geçiyor16:54 - Unvan değişikliği sınav tarihi mağdur ediyor16:48 - HKÜ ve Pegasus arasında istihdam protokolu imzalandı16:44 - Dolandırıcılar, KOSGEB Başkanı'na da mesaj atmışlar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Türk Silahlı Kuvvetlerinde yeni bir dönem başladı
+18'lik hesabı takip eden ÖSYM'den açıklama
Çin'den gelen hastaların kalacağı hastane belli oldu
Ahmet Kaya'nın filminin gösterimi durduruldu
Teknokrat bakanların neredeyse tamamı değişecek
Çarşı ve mahalle bekçileri ne kadar maaş alıyor?
Araştırma görevlisi sınavını, dekanın kızı mı kazandı?
Belediye Başkanı sahte plakalı araçla yakalandı
Sahte diplomayla DSİ'ye atanmıştı, hakkında soruşturma açıldı
350 vergi müfettişinin atama kararnamesi yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kardan adam olur senden adam olmaz 2
700 bin suriyeli türkiye ye ilerliyor 5
Kalıcı dövme 1
leo westermann 1
binlerce şeyhin bir akut köpeği kadar faydası yok 1
diş teli 1
Madem yanlıştı kızılay kabul etmeseydi 1
Karakteri güzel 3
Harcanması gereken yere harcadık 1
lübna 1
SON İLANLAR
Rize İkizdere İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği inşaat mühendisi ve teknikeri alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ağlasun Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Halfeti Geçici 14 İşçi Alacak
Muğla Muttaş 10 İşçi Alacak
Muğla AHİ-BEL 1 İşçi Alacak
Kars Beltaş 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 20 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam