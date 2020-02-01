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Trabzonspor-Fenerbahçe rekabetinde 125. randevu

46 yıllık rekabette Fenerbahçe 48, Trabzonspor 38 galibiyet aldı.
 01 Şubat 2020 16:03
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Trabzonspor-Fenerbahçe rekabetinde 125. randevu

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın yapacakları maçla 125. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 46 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 10 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekip, 93 lig, 12 Türkiye Kupası, 9 özel, dörder Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası olmak üzere, toplam 124 maçtan 48'ini kazandı, bordo-mavili takım ise 38 galibiyet elde etti. Taraflar 38 karşılaşmada eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin toplam 156 golüne, Trabzonspor 134 golle cevap verdi.

Ligde de Fenerbahçe önde

Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 93 kez karşı karşıya geldi.

Lig maçlarında Fenerbahçe 37, Trabzonspor 23 galibiyet aldı, 33 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

Fenerbahçe'nin ligdeki 122 golüne, Trabzonspor 93 golle cevap verdi.

Geçen sezon Trabzonspor sahasında 2-1 kazanırken, İstanbul'daki karşılaşma 1-1 sona erdi.

Trabzon'daki maçlar

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Trabzon'da yapılan maçlarda ev sahibi bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor.

Şimdiye kadar Trabzon'da yapılan resmi ve özel 51 maçta Trabzonspor 21, Fenerbahçe 17 galibiyet aldı, taraflar 13 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı.

Trabzon'da Trabzonspor 58, Fenerbahçe 55 gol attı.

Ligde Trabzon'daki 46 maçta taraflar 17'şer galibiyet elde etti. 12 karşılaşma eşitlikle sona erdi. Trabzon'daki maçlarda bordo-mavililer 50, sarı-lacivertliler 54 gol kaydetti.

Fenerbahçe, 6 maçtır kazanamıyor

Fenerbahçe, Trabzonspor'u uzun bir süredir mağlup edemiyor.

Rakibi karşısında son galibiyetini 26 Aralık 2016'da deplasmanda 3-0'lık galibiyetle alan Fenerbahçe, daha sonraki 6 karşılaşmada galibiyet alamadı.

Söz konusu 6 maçın 5'i berabere biterken, Trabzonspor 1 kez kazandı.

Trabzonspor, son 21 maçta bir kez kazanabildi

Trabzonspor, sarı-lacivertlilerle karşılaştı son 21 resmi maçtan sadece bir kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Rakibini bu süreçte 25 Kasım 2018'de yenebilen bordo-mavililer, 10'ar yenilgi ve beraberlik aldı.

En farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015-2016'da da Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi.

Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.

En gollü maçlar

İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu.

Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de yine Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti.

Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki gol düellosundan 4-3 galip ayrılırken, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig maçını 5-2 kazandı.
Anadolu Ajansı
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