Kadın astsubaylar, çocukları yalnız bırakmıyor

ÖĞRETMENLERE RESEN ÖĞRENCİ YA DA EĞİTİM KOÇLUĞU GÖREVİ VERİLEBİLİR Mİ? Öğrenci koçluğu ya da eğitim koçluğu da okul ortamında koç vasfını üstlenen öğretmen ile öğrenci arasında karşılıklı güven ve gönüllülük üzerine inşa edilen planlı bir gelişim ilişkisi ve bir iş birliği modelidir. Öğrenci/Eğitim Koçluğu Sertifika Programına katılıp bu işin eğitimin alınması gerekmektedir. Fakat bu görevin mevzuat alt yapısı yoktur.