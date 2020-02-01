'Fabrika gibi okul'un bu yıl ciro hedefi 3 milyon lira
|01 Şubat 2020 16:36
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin atölyeleri "fabrika gibi" çalışarak geçen yıl 425 bin lira ciro yaptı.
Milli Eğitim Bakanlığının 2023 vizyonu kapsamında okulda geçen yıl tekstil, motor teknolojisi ve kimya teknolojisi alanlarında çalışma başlatıldı.
Motor bölümünde otomobiller bakıma alınırken, tekstil atölyesinde çorap üretildi, metal bölümünde ise bölgedeki sanayi kuruluşlarının ihtiyaçları giderildi.
Bakanlığın döner sermaye katkısı programına dahil olan okul geçen yıl 425 bin lira ciro elde etti.
Trakya Kalkınma Ajansına sunulan hibe projesinin kabul edilmesiyle atölyelerin tam otomatik makinelerle donatılıp, üretimin artırılması amaçlanıyor.
Öğrenciler bu sayede okulda aldıkları teorik eğitimi, atölyelerde çalışarak pratiğe dökme imkanı buluyor.
"Tam otomatik makinelerle üretime devam edeceğiz"
Okulun müdürü Murat Güldez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2023 vizyonu kapsamında döner sermaye çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi.
Döner sermaye çalışmalarına 2014 yılında metal teknoloji bölümü ile başladıklarını, geçen yıl tekstil, motor teknolojisi ve kimya teknolojisi alanında çalışma yaptıklarını anlatan Güldez, şöyle konuştu:
"2020 yılındaki ciro hedefimiz 3 milyon lira. Buradaki amacımız öğrencilerimizin teorik bilgilerini pratikte desteklemeleri ve daha iyi bir eğitim almalarını sağlamak. Piyasaya kalifiye, yetişmiş personel sağlanmasına destek oluyoruz. Okulumuzdaki döner sermaye çalışmaları hız kesmeden devam edecek. Trakya Kalkınma Ajansına sunduğumuz projenin kabul edilmesiyle hem motorlu araçlar teknolojimiz hem de kimya teknoloji alanındaki tam otomatik makinelerle üretime devam edeceğiz."
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