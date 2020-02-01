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Dolandırıcılar, KOSGEB Başkanı'na da mesaj atmışlar

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, başvuruların ve desteklerin elektronik ortamda yürütüldüğünü belirterek, çantacı diye tabir edilen dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. Bu kişilerin kendilerine de ulaştığını söyleyen Uzkurt, "Bir toplantıdayken telefonuma 'Şu kadar para verirseniz KOSGEB krediniz hazır' şeklinde SMS geldi" dedi.
 01 Şubat 2020 16:44
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Dolandırıcılar, KOSGEB Başkanı'na da mesaj atmışlar

Bürokrasiden arındırılmış bir destek modeline geçtiklerine vurgu yapan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, "KOSGEB'in bütün başvuruları, destekleri elektronik ortamda yürütülüyor. Çantacı diye tabir ettiğimiz, işi suistimal eden birileri sizin kapınıza geldiğinde lütfen bunlara prim vermeyin. Maalesef bu bana dahi geldi. Bir toplantıdayken telefonuma 'Şu kadar para verirseniz KOSGEB krediniz hazır' şeklinde SMS geldi" diye konuştu.

Girişimci İşadamları Vakfı'nın (GİV) İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteği, İstanbul Üniversitesi ve ASKON'un paydaşlığı ile yürüttüğü GENDEKS (Girişimcilik Endeksi) Projesinin lansman programı KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, ASKON Başkanı Orhan Aydın ve İSTKA Genel Sekreteri Vekili adına programa katılan İstanbul Sanayi ve Teknoloji İstanbul İl Müdürü Ümit Ünal'ın da konuşmacılar arasında bulunduğu bir katılımla gerçekleşti. Girişimci İşadamları Vakfı tarafından Bahariye Mevlevihanesi'nde düzenlenen GENDEKS Lansman programında açılış konuşmasını GİV Başkanı Mehmet Koç yaptı. GENDEKS fikrinin 'neden girişimcilerin firmaları önemli bir kısmı uzun ömürlü olmuyor?' sorusu üzerine doğduğunu belirten Koç, "Ciddi güzel bir çalışma yapıldı. Eğer firmanızın girişimcilik yönünü ölçemiyorsanız o zaman yol almakta zorlanıyorsunuz. Girişimciler bu ölçeklemeyi kaçırmasınlar" dedi.

"BANKALAR İPOTEĞE DEĞİL, FİKRİN DEĞERİNE BAKSIN"

Gendeks paydaşlarına ve destek verenlere teşekkür eden Koç, "Ölçemediğiniz bir konuyu geliştiremezsiniz. Bankalar finanse edeceği projelerde sadece gayrimenkul ipoteği var mı diyeceğine projenin değerini simule etseler biz finansmana daha kolay ulaşırız" diye konuştu.

Törende konuşan KOSGEB Başkanı Uzkurt, Elazığ ve Malatya'yı etkileyen deprem felaketinde yaşamını yitirenlere başsağlığı diledi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın koordinasyonunda bölgeye yönelik Acil Destek Kredi Programı başlattıklarını kaydetti. Uzkurt, bölgede depremde zarar gören işletmelere 100 bin TL'lik kredi imkanı getirdiklerini söyledi. GİV'in yaptığı çalışmaları takdirle takip ettiğinin altını çizen Uzkurt, "Girişimcilik Vakfımızda, bu işe adanmışlık görüyorum. Bu işi memleket meselesi haline getirmişler. Çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Biz de istişare halindeyiz. Bundan sonraki aşamasında bu çalışmaya ne tür bir katkı gerekiyorsa elimizden gelen desteği vereceğiz" diye konuştu.

"ÇANTACILARA PRİM VERMEYİN"

Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, girişimcilere destek programlarına ilişkin tüm süreçleri e-Devlet'e taşıdıklarını belirterek, "KOSGEB'in bütün başvuruları, destekleri elektronik ortamda yürütülüyor. Destek ödemeleri, ödemelere ilişkin belgelerin KOSGEB'e iletilmesi tamamen e-Devlet üzerinden yapılıyor. Sizden ekstra bir dosya istemiyoruz. Bugün bürokrasiden arındırılmış bir destek modeline geçtik. Bir kez daha altını çizmek isterim ki bu işleri bir danışmanlık ve aracı kurum ile yapmıyoruz. Dolayısıyla burada çantacı diye tabir ettiğimiz, işi suistimal eden birileri sizin kapınıza geldiğinde lütfen bunlara prim vermeyin. Maalesef bu bana dahi geldi. Bir toplantıdayken telefonuma SMS geldi. Şu kadar para verirseniz KOSGEB krediniz hazır şeklinde. Çok samimi söylüyorum bu mesaj bana da geldi" şeklinde konuştu.

"ONLİNE GİRİŞİMCİLİK KURSLARINDA 92 BİN KİŞİ EĞİTİM ALDI"

Uzkurt, girişimciliğin uygun koşullarda, uygun bir iklimde yaşama şansı bulacağından bahsederek, KOSGEB'in Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminin merkezinde yer aldığını anlattı. Girişimcilik eğitimlerini online hale getirdiklerini kaydeden Uzkurt şunları söyledi: "KOSGEB e-Akademi platformu oluşturduk. Zaman ve mekan kısıtlaması olmadan girişimci adayları burada eğitimlerini alabiliyorlar. 6 aylık dönemde 92 bin kişi eğitim almış durumda. Yarısı da sertifikasını aldı."

"30 BİN GİRİŞİMCİYE 600 MİLYON TL"

KOSGEB olarak 2019 yılında 30 bin girişimciye 600 milyon TL verdiklerini bildiren Uzkurt, "Bütün desteklerimizle ilgili tüm süreçleri, elektronik ortama taşıdık. Bürokrasiden arındırılmış bir destek modeline geçtik." diye konuştu. Uzkurt, yeni uygulamaya aldıkları İşletme Değerlendirme Raporu ile her bir KOBİ'nin karnesini çıkardıklarına değinerek, "50 başlıkta KOBİ'leri analiz ediyoruz. Bir KOBİ'nin son 5 yıldaki trendini görüyoruz. O firmanın içinde bulunduğu sektörün ortalaması bölgesindeki ve Türkiye genelindeki ortalamasını da karşılaştırmalı olarak veriyoruz" dedi.

"ÜNİVERSİTELERDE YENİ YENİ KONUŞULUYOR"

Proje paydaşlarından İstanbul Üniversitesi'nin rektörü Prof. Dr. Ak, girişimcilik konusunun yeni yeni üniversitelerde konuşulmaya başlandığını belirterek, bu anlamda yapılan çalışmanın önemli olduğunu söyledi. ASKON Başkanı Orhan Aydın: GENDEKS ilk gündeme geldiğinde heyecanla karşıladıklarını belirterek, Türkiye için kalıcı olacak bir projeye destek vermenin memnuniyeti içinde olduklarını söyledi. İstanbul Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ümit Ünal da toplumsal refahın artması ve sürdürülebilir kalkınma için üretimin esas olduğunu anlatarak, "Üretim için de girişim olmalı. Tam da bakanlığımız bu kapsamda milli teknoloji hamlesini başlattı" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE ÖNEMLİ BİR BOŞLUĞU DOLDURACAK"

Daha sonra kürsüye gelen Gendeks (Girişimcilik Endeksi) Proje Koordinatörü Aziz Battal; Gendeks Projesiyle 2 yıllık yoğun bir çalışma neticesinde bugüne geldiklerini ifade ettikten sonra "GENDEKS, bir organizasyonel girişimcilik endeksidir. Sektörel bazda ve mukayeseli olarak yapılan ölçüm ve analiz yöntemleriyle oluşturulan tarihsel data setiyle Türkiye'de önemli bir boşluğu dolduracaktır. Şirketlerdeki girişimcilik dinamiklerini harekete geçirecek vizyonu destekleyerek sürdürülebilir büyümeye katkı sağlayacaktır" dedi.

"GENDEKS, firmaların iç organizasyonlarında girişimciliğe ne kadar yer verdiklerini ve oluşturdukları katma değeri ölçebilen, girişimciliğe yol gösteren bir endekstir" diyen Battal, GENDEKS'in sektörel detayda, sektör mukayeseli ölçümlemeler ve ileri analiz yöntemleri, çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısı olduğunu belirterek Türkiye ekonomisine katkılarını anlattı. Program hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.
DHA
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