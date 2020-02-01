HKÜ ve Pegasus arasında istihdam protokolu imzalandı
|01 Şubat 2020 16:48
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Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ve Pegasus Havayolları arasında, "İstihdam Garantili Kabin Memurluğu Eğitimi"ne ilişkin protokol imzalandı.
HKÜ İstanbul Sürekli Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen törende, HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu ve Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Nane tarafından imzalar atıldı. Türkiye'nin hızla büyüyen ve deneyimli kadrosuyla uçuş emniyetini üst düzeylere çıkaran Pegasus Havayollarıyla, ülke çapında eğitim çalışmalarındaki başarılarını gün geçtikçe arttıran Hasan Kalyoncu Üniversitesi arasında imzalanan protokol ile HKÜ, "Kabin Memurluğu" için eğitim verecek. Son yıllarda artan havayolu taşımacılığı ve buna bağlı olarak sürekli gelişen sektörün en temel elemanlarından olan "Kabin Memurluğu" eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, çalışma hayatına adım atacak.
2016 yilindan bu yana 800 kabin memuru
İstihdamını iyi yetişmiş elemanlardan yana kullanmak isteyen Pegasus Havayolları ile eğitim ayağını oluşturan Hasan Kalyoncu Üniversitesi arasında 2016 yılından beri devam eden işbirliğinden dolayı Pegasus Havayollarında 650 kişi istihdam edildi. Eğitimini başarı ile tamamlayan adaylara, Pegasus'ta kariyer imkanı sunularak havacılık sektörüne ek istihdam yaratıldı. Bu yıl da yenilenen protokol ile yaklaşık 150 kişiye daha eğitim verilerek 2020 yılı itibari ile bu sayının toplam 800'e yükselmesi ve adayların kabin memuru olarak Pegasus Havayollarında istihdam edilmesi hedefleniyor.
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