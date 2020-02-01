BDDK izin verdi, yeni bir banka faaliyete geçiyor
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu geçtiğimiz yıl Mayıs ayında kurulan Golden Global Yatırım Bankası A.Ş.'ye faaliyet izni verdi.
|01 Şubat 2020 16:58
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Golden Global Yatırım Bankası'na faaliyet izni çıktı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre banka faaliyetlerine başlayabilecek.
SERMAYESİ 150 MİLYON LİRA
Söz konusu bankanın kurucu ortakları arasında Emir Kaya, Salih Berberoğlu, Recep Kaba, Ahmet Dağlı ve Mustafa Akın yer aldı. Bankanın sermayesi ise 150 milyon lira oldu.
Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle:
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