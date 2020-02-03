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Kalkınma ajansları güvenlik soruşturmalarında hata yapıyor

Kalkınma Ajansları yayımladıkları personel alım ilanlarında güvenlik soruşturması yapılacağını belirterek hata yapıyor.
 03 Şubat 2020 16:00
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Kalkınma ajansları güvenlik soruşturmalarında hata yapıyor

Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesi, güvenlik soruşturması yapılmasını öngören 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde yer alan hükmü iptal etmiştir.

29 Kasım 2019 tarihinde verilen kararın üzerinden 2 ay geçmiş olmasına rağmen yeni bir yasal düzenleme yapılmamıştır.

Medyaya yansıyan bilgilere göre, oluşan çok sayıda mağduriyetten dolayı, 2016 yılından önceki uygulamanın daha doğru olduğuna karar verilerek, yeni bir yasal düzenleme yapılmayacağı belirtilmektedir.

Ancak, ortada bir yasal düzenleme olmamasına rağmen, Kalkınma Ajansları personel alım ilanlarında, güvenlik soruşturması şartına yer vermektedir.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı 8 personel alacak
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 10 personel alacak
Güney Marmara Kalkınma Ajansı 4 personel alacak
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 9 personel alacak

Bu ilanlarda yer alan güvenlik soruşturması şartı yanlış bir düzenlemedir. İlanların düzeltilmesi gerekmektedir.
Memurlar.Net - Özel

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