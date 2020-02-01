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Boğulma tehlikesi geçiren kişiyi deniz polisi kurtardı

Antalya'da, güneşli havayı fırsat bilip girdiği denizde 400 metre açılan Deniz Gökçe, geri dönemedi. Boğulma ve uzun süre denizde kaldığı için donma tehlikesi geçiren Gökçe'yi deniz polisi kurtardı.
 01 Şubat 2020 17:06
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Boğulma tehlikesi geçiren kişiyi deniz polisi kurtardı

Antalya'da, güneşli havayı fırsat bilip girdiği denizde 400 metre açılan Deniz Gökçe, geri dönemedi. Boğulma ve uzun süre denizde kaldığı için donma tehlikesi geçiren Gökçe'yi deniz polisi kurtardı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Antalya Yaşam Parkı açıklarında meydana geldi. Hava sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının 17 derece olduğu kentte, güneşli havanın tadını çıkarmak için denize giren Deniz Gökçe, sahilden açıldı. Uzun süre denizde kalan Gökçe, bu süre içinde yoruldu ve geri dönemedi. Bunun üzerine Gökçe, bağırarak yardım istedi. Sahilde bulunanlar, Gökçe'yi fark edip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine sahilden ve denizden polis ekipleri sevk edildi. Deniz Şube Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede Gökçe'ye ulaşıp, bota alarak sahile çıkarttı. İlk müdahalesi plajda yapılan Gökçe'nin uzun süre su içinde kaldığı için donma tehlikesi geçirdiği ortaya çıktı.

Folyo ile sarılan Gökçe, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

DHA
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