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Bakan Turhan, 'Artvin-Rize Havaalanı' için tarih verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, deniz üzerinde yapım çalışmaları devam eden Artvin-Rize Havaalanı'nı yıl sonuna doğru hizmete açmayı planladıklarını söyledi.
 01 Şubat 2020 17:18
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Bakan Turhan, 'Artvin-Rize Havaalanı' için tarih verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, deniz üzerinde yapım çalışmaları devam eden Artvin-Rize Havaalanı'nı yıl sonuna doğru hizmete açmayı planladıklarını söyledi.

Havaalanı inşaatında incelemelerde bulunan Turhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte yapımı devam eden projeleri gün içinde yaptıkları ziyaretlerle yerinde görme fırsatı bulduklarını belirtti.

İyidere-İkizdere kara yolundaki çalışmalarla ilgili bilgi veren Turhan, "Yolumuz 38 kilometre uzunluğundadır. Bünyesinde 6 adet 10 bin 800 metre uzunluğunda duble tünel, 4 adet viyadük, 4 adet duble köprü, 4 adet tek köprü olmak üzere önemli sanat yapılarını bulunduruyor. İyidere-İkizdere güzergahı devamında Ovit Tüneli'yle Doğu Karadeniz'deki limanları Doğu Anadolu'ya bağlayan önemli güzergahlarımızdan biri." diye konuştu.

Yolun açılmasıyla özellikle güzergahtaki düşük standartlı keskin virajların artık olmayacağına işaret eden Bakan Turhan, yol platformlarının bulunduğu kesimlerin ise duble olarak hizmet vereceğini vurguladı.

Rize'de ikinci önemli projenin şehir merkezini Salarha Vadisi'ne bağlayan Salarha Tüneli olduğunu ifade eden Turhan, bu projedeki tünel tüplerinden birisinin ekim ayında trafiğe açılacağını bildirdi.

Tüneldeki diğer tüpün ise 2021 yılının haziran ayında hizmete açılacağına değinen Turhan, "Şehir merkezi ile Muradiye ve Salarha beldelerine mevcut ulaşım hattından 11,5 kilometre yolu kısaltarak ulaşma imkanına sahip olacağız. Bu da şehir merkezi ve yakın civarındaki beldelerin ulaşımında önemli bir kolaylık sağlamış olacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Turhan, Karadeniz üzerinde inşa edilen Artvin-Rize Havaalanı'ndaki çalışmaların büyük hızla devam ettiğine dikkati çekerek, "Artvin-Rize Havaalanı'nı inşallah bu yılın sonuna doğru hizmete açmayı planlıyoruz. Bu havaalanının açılmasıyla özellikle Rize, Artvin, Ardahan ve Trabzon'un doğu bölgesindeki vatandaşlar faydalanmış olacak. Burası 3 bin metre pist boyutu, 60 metre pist genişliği ile tüm uçakların iniş ve kalkış yapabileceği havaalanı olacak." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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