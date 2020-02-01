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MEB Teftişin görevine son verdiği öğretmen davayı kazandı

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulunun görüşü doğrultusunda, mezun olduğu bölümün Resim öğretmenliğine kaynak bölümler arasında yer almamasından dolayı görevine son verilen öğretmen açtığı davayı kazandı
 01 Şubat 2020 17:33
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MEB Teftişin görevine son verdiği öğretmen davayı kazandı

Güzel Sanatlar Fakültesi Baskı Sanatları bölümü mezunu bir aday, YÖK'ün 2014 tarihli denklik kararına binaen, 2016 yılı Şubat ayında Resim öğretmenliğine atanmıştır.

Ancak atanan öğretmen için 2019 yılında soruşturma yapılmış ve mezun olduğu bölümün Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe kaynak bölümleri gösteren listede yer almaması nedeniyle, Teftiş Kurulunca görevine son verilmesi talep edilmiş ve öğretmenin görevine son verilmiştir.

Eğitim İş tarafından sendika üyesi adına açılan davada, Bursa 3. İdare Mahkemesi, memuriyetten çıkarılma işlemini iptal etmiştir.

Mahkeme kararı için tıklayınız.
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