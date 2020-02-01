Acun Ilıcalı açıkladı: Yıldız futbolcu Survivor'da
|01 Şubat 2020 17:23
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Survivor 2020 için gün sayılırken, ünlüler takımında yer alacak bir isim daha belli oldu. Acun Ilıcalı, futbolcu Sercan Yıldırım'ın Survivor 2020'de yarışacağını sosyal medya hesabından duyurdu.
Ünlü futbolcu Sercan Yıldırım Survivor'da yer alacak. Acun Ilıcalı, Yıldırım'ın ekranların izlenme rekorları kıran programı Survivor'da yarışacağı haberini sosyal medya hesabından duyurdu.
Şubat ayında ekranlara dönmeye hazırlanan Survivor'da yarışmacılar da yavaş yavaş belli oluyor. Ünlüler-Gönüllüler formatında sürecek olan Survivor 2020'de sürpriz ismi Acun Ilıcalı Instagram hesabından açıkladı.
BURSASPOR VE GALATASARAY'DA OYNADI
Acun Ilıcalı, Bursaspor ve Galatasaray'da forma giymiş olan futbolcu Sercan Yıldırım'ın Survivor 2020 kadrosunda olacağını belirtti ve kendisine başarılar diledi.
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