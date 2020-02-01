Marmara'da lodos etkisini kaybetti
Marmara Denizi'nde lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.
|01 Şubat 2020 17:38
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Marmara Denizi'nde lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.
Bölgede 2 gündür hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan lodosun etkisini kaybetmesi üzerine, Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ve tanker, rotalarına devam etti.
Şilep ve tankerler demir alarak Tekirdağ Limanı'ndan ayrılırken, lodos nedeniyle balığa çıkamayan tekneler de bugün denize açıldı.
Hava sıcaklığın 13 derece ölçüldüğü kentte vatandaşlar da sahilde zaman geçirdi.
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