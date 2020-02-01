1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Fahrettin Altun: Boğaz nefes alacak, Türkiye kazanacak

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kanalistanbul.gov.tr sitesine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Boğaz nefes alacak, Türkiye kazanacak. Tecessüs sahiplerini sitemize bekliyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.
 01 Şubat 2020 17:53
Yazdır
Fahrettin Altun: Boğaz nefes alacak, Türkiye kazanacak

İletişim Başkanlığı, Kanal İstanbul projesine ilişkin detaylarla tüm soruların yanıtlarını içeren "kanalistanbul.gov.tr" adlı internet sitesini yayına açtı.

İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "kanalistanbul.gov.tr" adlı internet sitesinin açıldığını Twitter adresinden duyuran İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Boğaz nefes alacak, Türkiye kazanacak. Tecessüs sahiplerini sitemize bekliyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

İnternet sitesinde, Kanal İstanbul'a neden ihtiyaç duyulduğu ve projenin amacından hazırlık ve yapım sürecine, stratejik ve ekonomik kazanımlarından bilimsel ve teknik çalışmalara kadar tüm detaylara yer veriliyor.

Kanal İstanbul'a ilişkin resmi doküman ve belgelerin yanı sıra kamuoyunda en çok gündeme gelen soruların yanıtlarını içeren "50 Soruda Kanal İstanbul" kitapçığına da site üzerinden ulaşılabiliyor.

- İnfografik ve videolar ile anlatılıyor

Sitede, Kanal İstanbul'a ilişkin iddialar ve gerçekler de bilimsel araştırma verilerine dayalı olarak hazırlanan infografik ve videolar ile anlatılıyor.

Proje için belirlenen güzergah ve tasarlanan entegre yapıların ayrıntılarını da içeren sitede, "Dünyadan kanal örnekleri", "Boğazdaki kazalar" ile "Montrö ve Kanal İstanbul" başlıkları yer alıyor.

Sitenin "Hazırlık Süreci" bölümünde proje çerçevesinde bugüne kadar gerçekleştirilen jeoloji, jeoteknik, jeofizik, hidroloji, hidrojeoloji analizleri, deniz ve doğal afet araştırmaları ile trafik etütlerine ilişkin sonuçlar incelenebiliyor.

Internet sitesinin "Her Şeyi Bilmek İstiyorum" başlıklı bölümünde de proje kapsamında insanların can ve mal güvenliğinin yanı sıra İstanbul'un tarihi ve kültürel mirası ile doğa ve canlı hayatının korunması açısından yapılan bilimsel araştırmaların verilerine erişilebiliyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bahçeli: CHP'nin kanun tekliflerine destek vermeyeceğiz
01 Şubat 2020 17:43		 Bakan Turhan, 'Artvin-Rize Havaalanı' için tarih verdi
01 Şubat 2020 17:18
Bakan Selçuk açıkladı: Müfettiş görevlendirdik
01 Şubat 2020 17:02		 Dolandırıcılar, KOSGEB Başkanı'na da mesaj atmışlar
01 Şubat 2020 16:44
İki Bakan deprem bölgesini havadan inceledi
01 Şubat 2020 16:32		 Başakşehir Belediye Başkanı Telaviv'de alıkonuldu
01 Şubat 2020 15:38
'E-devlet hesabıma girilerek Ak Parti üyeliğim silindi'
01 Şubat 2020 15:26		 'Hiç bir müslüman Filistin davasını satmayacak'
01 Şubat 2020 14:55
MHP Genel Başkan Yardımcısı: Genel Başkanımızın sağlığı çok iyi
01 Şubat 2020 14:35		 'Kanunlarımızda 'afet bölgesi' diye bir şey yok'
01 Şubat 2020 14:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:06 - Bir dönem paylaşılamıyordu, ortada kaldı18:02 - Doğa Koleji, maaşların ne zaman yatacağını açıkladı17:58 - Öğretmeni dolandıran sahte polislere 7,5'ar yıl hapis17:53 - Fahrettin Altun: Boğaz nefes alacak, Türkiye kazanacak17:48 - Kurumların internet sitelerine saldıran hacker yakalandı17:43 - Bahçeli: CHP'nin kanun tekliflerine destek vermeyeceğiz17:38 - Marmara'da lodos etkisini kaybetti17:33 - MEB Teftişin görevine son verdiği öğretmen davayı kazandı17:28 - Ticaret Bakanlığından Brexit açıklaması17:23 - Acun Ilıcalı açıkladı: Yıldız futbolcu Survivor'da
17:18 - Bakan Turhan, 'Artvin-Rize Havaalanı' için tarih verdi17:14 - SAÜ, Elazığ depremine ilişkin hasar raporu hazırladı17:10 - Mahkemenin 'taksitli' ödeme kararı gözü yaşlı aileyi yıktı17:06 - Boğulma tehlikesi geçiren kişiyi deniz polisi kurtardı17:02 - Bakan Selçuk açıkladı: Müfettiş görevlendirdik16:58 - BDDK izin verdi, yeni bir banka faaliyete geçiyor16:54 - Unvan değişikliği sınav tarihi mağdur ediyor16:48 - HKÜ ve Pegasus arasında istihdam protokolu imzalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Türk Silahlı Kuvvetlerinde yeni bir dönem başladı
+18'lik hesabı takip eden ÖSYM'den açıklama
Çin'den gelen hastaların kalacağı hastane belli oldu
Ahmet Kaya'nın filminin gösterimi durduruldu
Teknokrat bakanların neredeyse tamamı değişecek
Çarşı ve mahalle bekçileri ne kadar maaş alıyor?
Araştırma görevlisi sınavını, dekanın kızı mı kazandı?
Belediye Başkanı sahte plakalı araçla yakalandı
Sahte diplomayla DSİ'ye atanmıştı, hakkında soruşturma açıldı
350 vergi müfettişinin atama kararnamesi yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
med-czr'in geri dönmesi 4
ne giysem sendromu 1
Bütün kötülüklerin anası 4
Yunan milletvekilinin turk bayrağını yırtması 2
Madem yanlıştı kızılay kabul etmeseydi 1
kızılay 2
bekleme hissi 3
Duymayı çok istediğimiz cümleler 6
İşine gelirse 1
toprak kokusu 3
SON İLANLAR
Rize İkizdere İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği inşaat mühendisi ve teknikeri alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ağlasun Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Halfeti Geçici 14 İşçi Alacak
Muğla Muttaş 10 İşçi Alacak
Muğla AHİ-BEL 1 İşçi Alacak
Kars Beltaş 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 20 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam