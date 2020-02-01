Fahrettin Altun: Boğaz nefes alacak, Türkiye kazanacak
|01 Şubat 2020 17:53
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İletişim Başkanlığı, Kanal İstanbul projesine ilişkin detaylarla tüm soruların yanıtlarını içeren "kanalistanbul.gov.tr" adlı internet sitesini yayına açtı.
İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "kanalistanbul.gov.tr" adlı internet sitesinin açıldığını Twitter adresinden duyuran İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Boğaz nefes alacak, Türkiye kazanacak. Tecessüs sahiplerini sitemize bekliyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
İnternet sitesinde, Kanal İstanbul'a neden ihtiyaç duyulduğu ve projenin amacından hazırlık ve yapım sürecine, stratejik ve ekonomik kazanımlarından bilimsel ve teknik çalışmalara kadar tüm detaylara yer veriliyor.
Kanal İstanbul'a ilişkin resmi doküman ve belgelerin yanı sıra kamuoyunda en çok gündeme gelen soruların yanıtlarını içeren "50 Soruda Kanal İstanbul" kitapçığına da site üzerinden ulaşılabiliyor.
- İnfografik ve videolar ile anlatılıyor
Sitede, Kanal İstanbul'a ilişkin iddialar ve gerçekler de bilimsel araştırma verilerine dayalı olarak hazırlanan infografik ve videolar ile anlatılıyor.
Proje için belirlenen güzergah ve tasarlanan entegre yapıların ayrıntılarını da içeren sitede, "Dünyadan kanal örnekleri", "Boğazdaki kazalar" ile "Montrö ve Kanal İstanbul" başlıkları yer alıyor.
Sitenin "Hazırlık Süreci" bölümünde proje çerçevesinde bugüne kadar gerçekleştirilen jeoloji, jeoteknik, jeofizik, hidroloji, hidrojeoloji analizleri, deniz ve doğal afet araştırmaları ile trafik etütlerine ilişkin sonuçlar incelenebiliyor.
Internet sitesinin "Her Şeyi Bilmek İstiyorum" başlıklı bölümünde de proje kapsamında insanların can ve mal güvenliğinin yanı sıra İstanbul'un tarihi ve kültürel mirası ile doğa ve canlı hayatının korunması açısından yapılan bilimsel araştırmaların verilerine erişilebiliyor.
Boğaz nefes alacak, Türkiye kazanacak.Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 1, 2020
Kanal İstanbul projesine ilişkin proje detaylarını ve tüm soruların yanıtlarını içeren https://t.co/Kl0Xs2PAsT internet sitesini yayına açtık.
Tecessüs sahiplerini sitemize bekliyoruz.
Hayırlı, uğurlu olsun 😊
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