Doğa Koleji, maaşların ne zaman yatacağını açıkladı
|01 Şubat 2020 18:02
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Aylarca maaş alamadıkları için öğretmenlerin ders bırakma eylemine gittiği ve ayrıca İTÜ Vakfı'na devredilen Doğa Koleji'nden "Değerli öğretmenlerimiz, kıymetli çalışma arkadaşlarımız, saygıdeğer velilerimiz" başlıklı bir açıklama yayınlandı.
MAAŞLAR ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA ÖDENECEK
Doğa Koleji Yönetimi'nden yapılan açıklamada, öğretmenlerin geçmiş dönemde alacağı maaşlarının önümüzdeki hafta ödeneceği açıklandı. Açıklamada, çalışanlarına gönderdiği mesajda geçmiş dönemde maaşlarını alamayan öğretmenlere alacaklarının önümüzdeki hafta ödeneceği açıklandı.
MAAŞ GÜNLERİ AYIN 5'İ OLARAK BELİRLENDİ
Ayrıca diğer alacaklılara da ödemenin önümüzdeki hafta itibariyle yapılacağı kaydedildi. Doğa Koleji çalışanlarına gönderdiği mesajda maaş günlerinin ise her ayın 5'i olarak belirlendiği ifade edildi.
Doğa Koleji tarafından çalışanlarına gönderilen mesajda şu ifadeler yer aldı:
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