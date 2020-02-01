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Doğa Koleji, maaşların ne zaman yatacağını açıkladı

Aylarca maaş ödemeyerek çalışanlarını mağdur etmesi sebebiyle uzun süre boyunca kamuoyunu meşgul eden Doğa Koleji'nden güzel bir haber geldi. İTÜ Vakfına satılan Doğa Koleji içeride biriken maaşları önümüzdeki hafta ödeyeceğini açıkladı.
 01 Şubat 2020 18:02
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Doğa Koleji, maaşların ne zaman yatacağını açıkladı

Aylarca maaş alamadıkları için öğretmenlerin ders bırakma eylemine gittiği ve ayrıca İTÜ Vakfı'na devredilen Doğa Koleji'nden "Değerli öğretmenlerimiz, kıymetli çalışma arkadaşlarımız, saygıdeğer velilerimiz" başlıklı bir açıklama yayınlandı.

MAAŞLAR ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA ÖDENECEK

Doğa Koleji Yönetimi'nden yapılan açıklamada, öğretmenlerin geçmiş dönemde alacağı maaşlarının önümüzdeki hafta ödeneceği açıklandı. Açıklamada, çalışanlarına gönderdiği mesajda geçmiş dönemde maaşlarını alamayan öğretmenlere alacaklarının önümüzdeki hafta ödeneceği açıklandı.

MAAŞ GÜNLERİ AYIN 5'İ OLARAK BELİRLENDİ

Ayrıca diğer alacaklılara da ödemenin önümüzdeki hafta itibariyle yapılacağı kaydedildi. Doğa Koleji çalışanlarına gönderdiği mesajda maaş günlerinin ise her ayın 5'i olarak belirlendiği ifade edildi.

Doğa Koleji tarafından çalışanlarına gönderilen mesajda şu ifadeler yer aldı:
Memurlar.Net
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