Bir dönem paylaşılamıyordu, ortada kaldı
|01 Şubat 2020 18:06
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Medipol Başakşehir'den ayrılan Arda Turan, Süper Lig'de herhangi bir takımla anlaşmadı. Ara transfer döneminin kapanmasıyla birlikte Turan'ın transferin açık olduğu liglerden bir takıma imza atması bekleniyor.
GALATASARAY OLMAYINCA ORTADA KALDI
Başakşehir'den ayrıldıktan sonra uzun bir süre eski takımı Galatasaray ile adı anılan Arda Turan, sarı-kırmızılı ekibe imza atamamasının ardından Süper Lig'de başka bir takımla da anlaşamadı.
ÖNÜNDE ALTERNATİFLER VAR
Gözünü yurt dışına diken deneyimli oyuncunun, bugün itibariyle transfer süreci devam eden Birleşik Arap Emirlikleri, Çek Cumhuriyeti, Portekiz, Avusturya, Arjantin, Rusya, Çin ve Japonya gibi ülkelerden bir takıma imza atması düşünülüyor.
FUTBOLU BIRAKABİLİR
Bu ülkelerden bir takımla da anlaşamazsa sezonu takımsız geçirecek olan Arda Turan'ın, futbolu bırakması bekleniyor.
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