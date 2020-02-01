Cüzdanını otobüste düşürdü, şoförün cevabıyla şoke oldu

Cüzdanını bindiği halk otobüsünde düşürdüğünü fark eden K.D, daha sonra otobüsçüler derneğine giderek durumu anlattı. Ancak mağdur K.D, şoförün cevabıyla hayatının şokunun yaşadı. Şoför ilk önce bir cüzdan bulmadığını belirtti ardından da "Cüzdanın içi boştu" dedi.

Şanlıurfa'dan çocuğunun tedavisi için Gaziantep'e gelen 32 yaşındaki sözleşmeli öğretmen K.D. bindiği Özel Halk Otobüsünde cüzdanını düşürdü. Cüzdanı bulan bir yolcu cüzdanı alarak şoföre teslim etti. Cüzdanının olmadığını fark eden K.D. otobüsçüler derneğine giderek durumu anlattı.

ŞOFÖRÜN CEVABI ŞOKE ETTİ

Dernekte K.D'nin bindiği halk otobüsünün belirlenmesi üzerine şoför M.Ö'ye ulaşıldı. Telefonla aranan şoför ise kendisine herhangi bir cüzdan verilmediğini söyledi. Derneğe çağrılan şoför M.Ö. görüntüleri görünce bu sefer de cüzdanın içinin boş olduğunu ve cüzdanı attığını söyledi.

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Mesleği gereği röportaj veremeyen sözleşmeli öğretmen 32 yaşındaki K.D, 1,5 ay önce doğan bebeğinin beyin kanaması geçirmesi nedeniyle Gaziantep'te özel bir hastaneye geldiğini, çocuğunun yoğun bakımda olduğunu, her şey görüntülerde mevcut olmasına rağmen şoförün cüzdanın boş olduğunu söylemesinin kendisini şoka uğrattığını söyledi.

HER ŞEY GÖRÜNTÜLERDE BELLİ

Otobüsün kamerasına yansıyan görüntülerde bir kadının cüzdanı bulduğu ve şoföre teslim ettiği görülüyor. Cüzdanın yakınlaştırılınca içinin dolu olduğu net bir şekilde görülüyor. Şoförün telefonla konuştuğu ve sigara içtiği de görülüyor. K.D, şoförden şikayetçi olacağını belirtti.

Özel Halk Otobüsü şoförü şoförlükten men edildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Raylı Sistemler Daire Başkanı Hasan Kömürcü, yolcunun cüzdanını vermeyen Özel Halk Otobüsü şoförü M.Ö.'nün şoförlükten men edildiğini söyledi.

Gaziantep'te Özel Halk Otobüsüne binen ve otobüste cüzdanını düşüren yolcuya, başka bir yolcunun cüzdanı bulup M.Ö.'ye teslim etmesine rağmen kendisine cüzdan verildiğini inkar eden şoförün yalan söylediği otobüsün kamerasından ortaya çıkmıştı. Olay üzerine harekete geçen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı olayı inceleyerek şoför M.Ö.'yü şoförlükten men etti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Raylı Sistemler Daire Başkanı Hasan Kömürcü, olayın kabul edilemez olduğunu belirterek, "Olay üzerine hemen harekete geçtik. Gerekli incelemenin ardından M.Ö'nün şoför kartına el koyduk. Bu şahıs bir daha şoförlük yapamayacak. Yolcularımızı başımızın üstünde taşıyoruz. Onlar bizim baş tacımızdır. Bu olayı kabul etmemiz mümkün değildir. Kendisi hakkında gereken yapıldı. Yasal olarak da olayın takipçisi olacağız" ifadelerine yer verdi.