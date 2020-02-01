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Bingöl'de güvenlik korucusu çığ altında kaldı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde, güvenlik korucusu Yüksel Arlı (42), cep telefonunun sinyalinin çektiği yüksek alana çıkmaya çalışırken düşen çığın altında kaldı. Arı'yı kurtarmak için çalışma başlatıldı.
 01 Şubat 2020 18:26
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Bingöl'de güvenlik korucusu çığ altında kaldı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde, güvenlik korucusu Yüksel Arlı (42), cep telefonunun sinyalinin çektiği yüksek alana çıkmaya çalışırken düşen çığın altında kaldı. Arı'yı kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Olay, öğlen saatlerinde Solhan ilçesine bağlı Tavus köyü meydana geldi.

Köyde elektrik kesintisi meydana gelince güvenlik korucusu Yüksel Arlı, durumu bildirmek için cep telefonunun sinyalinin çektiği yüksek alana çıktı. Arlı bu sırada düşen çığın altında kaldı.

Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Arlı'yı kurtarmak için havadan ve karadan çalışma başlattı.

DHA
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