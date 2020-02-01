Barış Pınarı bölgesinde Türk askerine teşekkür
|01 Şubat 2020 18:31
|Yazdır
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hayatın normale dönmeye devam ettiğini, Mehmetçiğin Suriyeli çocuklarla oyun oynarken çekilen görüntülerini paylaşarak duyurdu.
Bakanlık, Twitter hesabından, "Terör örgütü PKK/YPG'nin baskı ve zulmünden kurtarılan Barış Pınarı bölgesinde hayat normale dönmeye devam ediyor" notu ile Suriyelilerin Mehmetçiğe teşekkür ettiği videoyu paylaştı.
Mehmetçiğin Suriyeli çocuklarla oyun oynarken görüntülerine yer verilen videoda Türk askerine teşekkür eden Suriyeli, "Türk askeri buraya geldi. Bu bölgeyi daha medeni bir hale getirmek için. Şu an her şey güzel, daha güzel olacak. Okullarımızın ve camilerimizin tadilatına yardımcı oluyorlar. PKK/YPG, 7 senedir bu bölgedeydi. PKK/YPG beni, ailemi, kardeşlerimi ve akrabalarımı esir aldı. 5 sene boyunca amcamın oğlunu serbest bırakmadılar. PKK, Arap halkına düşman oldu. Türk askeri ve halkı yanımıza geldi. Allah'a şükür bizi bu zulümden kurtardılar. Allah onlardan razı olsun" ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Fuat Oktay, Sincan'daki fabrikalarda incelemelerde bulundu
01 Şubat 2020 19:44
|Fahrettin Altun: Boğaz nefes alacak, Türkiye kazanacak
01 Şubat 2020 17:53
|CHP'nin Elazığ teklifine Bahçeli'den ilk yorum
01 Şubat 2020 17:43
|Bakan Turhan, 'Artvin-Rize Havaalanı' için tarih verdi
01 Şubat 2020 17:18
|Bakan Selçuk açıkladı: Müfettiş görevlendirdik
01 Şubat 2020 17:02
|Dolandırıcılar, KOSGEB Başkanı'na da mesaj atmışlar
01 Şubat 2020 16:44
|İki Bakan deprem bölgesini havadan inceledi
01 Şubat 2020 16:32
|Başakşehir Belediye Başkanı Telaviv'de alıkonuldu
01 Şubat 2020 15:38
|'E-devlet hesabıma girilerek Ak Parti üyeliğim silindi'
01 Şubat 2020 15:26
|'Hiç bir müslüman Filistin davasını satmayacak'
01 Şubat 2020 14:55