Sergen Yalçın, Beşiktaş kariyerine 3 puanla başladı
Beşiktaş, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetimindeki ilk maçında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.
|01 Şubat 2020 19:26
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Beşiktaş, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetimindeki ilk maçında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Burak Yılmaz ve 79. dakikada Gökhan Gönül kaydetti. Çaykur Rizespor'un tek golü 36. dakikada Milan Skoda'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş'ın puanı 33'e yükseldi. Rizespor 24 puanda kaldı.
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