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Arap Birliği, Trump'ın planını reddetme kararı aldı

Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanan Arap Birliği'nin kapanış bildirisinde, ABD'nin sözde barış planına karşı Arap Barış Girişimi vurgusu yapıldı
 01 Şubat 2020 19:31
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Arap Birliği, Trump'ın planını reddetme kararı aldı

Arap Birliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını tamamen reddettiğini ve hiçbir şekilde dikkate alınmayacağını duyurdu.

Filistin'in çağrısıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de Dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplanan Arap Birliğinin kapanış bildirisinde, Trump'ın sunduğu planın adil, daimi ve kapsamlı barışı tesis etmeye uygun olmadığı bilakis, 30 yıldır süren barış görüşmelerinde yeni bir tökezleme sürecine girilmesi anlamına geldiği belirtildi.

Kudüs, Golan Tepeleri, Yahudi yerleşim birimleri ve Filistinli mülteciler sorunuyla ilgili uluslararası hukuka aykırı maddeler içeren söz konusu planın başarılı olamayacağının belirtildiği bildiride, "Arap Birliği bu plana tamamen karşıdır ve bu planı hiç bir şekilde dikkate almayacaktır." ifadesine yer verildi.

Bildiride, ABD'nin sözde barış planının Filistin halkının hak ve beklentilerini minimum düzeyde dahi karşılamadığının altı çizilerek, 2002'de Lübnan'da kabul edilen Arap Barış Girişimi'nin, Filistin-İsrail barışına çözüm olarak kabul edebilecek tek girişim olduğu vurgusu yapıldı.

İsrail'in, "1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması ve Filistinli mülteciler sorununa Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 1948'de aldığı 194 sayılı karar gereğince çözüm bulunmasını öngören" Arap Barış Girişimi'ni kabul etmediği sürece Arap ülkeleriyle normalleşme içine giremeyeceği belirtildi.

İsrail'e, uluslararası kararları görmezden gelerek söz konusu barış planını uygulamaya kalkışmama uyarısı yapılan bildiride, ABD ve İsrail, söz konusu politikanın doğuracağı sonuçlardan sorumlu tutuldu ve uluslararası camiaya da işgalci hükümetin icraatlarına karışı gelme çağrısı yapıldı.

Bildiride, Filistinlilerin haklarını gasp edecek herhangi bir plana karşı adil barıştan yana olan ülkelerle çalışılacağı ve bu bağlamda da BM Genel Kurulu ve BM Güvenlik Konseyi (BMGK) ile diğer uluslararası kurullara başvurulacağı kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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