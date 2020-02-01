2 işçinin hayatını kaybettiği ocağın sahibi tutuklandı
|01 Şubat 2020 19:35
|Yazdır
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.
Bölüm Mahallesi'ndeki maden ocağında önceki gün meydana gelen ve işçiler Sebahattin Kalaycıoğlu ile Murat Ovaz'ın hayatını kaybettiği göçükle ilgili ocağı işlettiği iddiasıyla gözaltına alınan O.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
- Olay
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte, Sebahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kalmıştı.
Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekiplerinin çalışmaları sonucu Kalaycıoğlu'nun cenazesi 20 saat, Ovaz'ın cenazesi ise 24 saat sonra çıkarılmıştı.
Göçüğün ardından maden ocağının işletmecisi olduğu iddia edilen O.A, gözaltına alınmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Öğretmeni dolandıran sahte polislere 7,5'ar yıl hapis
01 Şubat 2020 17:58
|Boğaziçi Üniversitesi'nde 'Örgüt Propagandası' davası'nda karar
31 Ocak 2020 17:58
|Av koruma memuruna mukavemette bulunan kişiye hapis cezası
31 Ocak 2020 16:50
|Bylock'ta, CGNAT kayıtları tek başına delil olmaz kararı
29 Ocak 2020 14:16
|Öğrencilerini taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı
28 Ocak 2020 21:28
|Başkentte köpek katliamına hapis ve tutuklama
27 Ocak 2020 16:10
|Cezaevinde kaldığı 22 ay için 41 bin lira tazminat kazandı
26 Ocak 2020 11:16
|Ölümlü trafik kazası sanığına, 24 taksitli para cezası
24 Ocak 2020 15:53
|Mide ve bağırsaklarından 100 paket uyuşturucu çıktı
21 Ocak 2020 23:27
|Van'da ihale'ye fesat karıştıran 6 şüpheli tutuklandı
21 Ocak 2020 19:56