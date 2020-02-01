Türkiye'nin ilk uçak gemisi 'TCG Anadolu' da sona doğru
|01 Şubat 2020 19:49
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İSTANBUL Sedef Tersanesi'nde yapımı süren ilk uçak gemisi "TCG Anadolu" ana tahrik ve sevk sistem entegrasyonunun tamamlanmasının ardından liman test hazırlıkları için cep rıhtımına alındı.
Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Türkiye'nin ilk yerli ve milli savaş uçak gemisi "Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu"nun Tuzla Sedef Tersanesi'ndeki inşasında çalışmalarında sona yaklaşıldı. Geçen yıl denize indirilen geminin inşasının bu yıl içinde tamamlanması bekleniyor. İnşa çalışmalarında bugün de yeni bir aşamaya geçildi. TCG Anadolu, ana tahrik ve sevk sistem entegrasyonunun tamamlanmasının ardından, liman test hazırlıkları için kendisi için hazırlanmış cep rıhtımına alındı.
TCG ANADOLU'NUN ÖZELLİKLERİ
Türk Deniz Kuvvetleri'nin amiral gemisi olarak nitelendirilen TCG ANADOLU 232 metre uzunluk, 32 metre genişliğe sahip.
58 metre yüksekliği bulunan Anadolu'nun bin 410 metrekare tank, konteyner gibi ağır araçlar için ağır yük garajı mevcut. Gemide ayrıca bin 165 metrekare gemi havuzu, bin 880 metrekare hafif yük garajı, 6 iniş alanı ile bir uçuş rampasına sahip 5 bin 440 metrekare uçuş güvertesi, 900 metrekare hangar yer alıyor. Anadolu, ayrıca 6 adet F358, 4 adet Atak helikopteri, 8 adet orta yük nakliye helikopteri, 2 adet seahawk genel maksat helikopteri ve 2 adet insansız hava araçlık kapasiteye sahip bulunuyor.
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