AFAD, Elazığ depreminin 3 boyutlu görüntüsünü yayımladı
|01 Şubat 2020 20:00
|Yazdır
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6.8 büyüklüğündeki Elazığ Sivrice depremi ve artçı depremlerinin 3 boyutlu görüntüsünü paylaştı.
AFAD, 6.8 büyüklüğündeki Elazığ Sivrice depremi ve artçı depremlerinin 3 boyutlu görüntüsünü Twitter üzerinden paylaştı. 24-31 Ocak 2020 tarihleri arasında kaydedilen verilerin paylaşıldığı görüntülere, "Avrupa'nın en büyük 2. deprem gözlem ağına sahip olan AFAD Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezimiz tarafından ölçülen 6.8 büyüklüğündeki Elazığ Sivrice depremi ve artçı depremlerinin 3 boyutlu görüntüsü" notu düşüldü.
Avrupanın en büyük 2. deprem gözlem ağına sahip olan AFAD Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezimiz tarafından ölçülen 6,8 büyüklüğündeki Elazığ Sivrice depremi ve artçı depremlerinin 3 boyutlu görüntüsü;AFAD (@AFADBaskanlik) February 1, 2020
(24 - 31 Ocak 2020) pic.twitter.com/NCQKx2EK0V
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Suriye sınırına askeri araç ve komando takviyesi
01 Şubat 2020 21:04
|Türk vatandaşlarını tahliye eden uçak Ankara'ya indi
01 Şubat 2020 20:51
|Diyanet'ten depremzedelere manevi destek
01 Şubat 2020 20:27
|Asırlık kapıların ömrünü özel ekip uzatıyor
01 Şubat 2020 19:39
|Fatih sondaj gemisi Mersin açıklarına demirledi
01 Şubat 2020 19:10
|BDDK izin verdi, yeni bir banka faaliyete geçiyor
01 Şubat 2020 16:58
|Osmanlı arşivine 1.600'den fazla defter kazandırıldı
01 Şubat 2020 16:16
|Kadın astsubaylar, çocukları yalnız bırakmıyor
01 Şubat 2020 16:12
|Konteyner kent için çalışmalar sürüyor
01 Şubat 2020 16:08
|Çarşı ve mahalle bekçileri ne kadar maaş alıyor?
01 Şubat 2020 15:54